罕見公開關切台灣 蘭德公司：日本正尋找支持台灣安全方法

美國智庫「蘭德公司」資深研究員哈羅德認為，日本近期關注於尋找支持台灣安全的方法。圖為美日「2+2會談」。（路透）

2021/03/31 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相菅義偉將在4月前往華府與美國總統拜登會面，有日媒報導指出，兩國領導人將重申台灣海峽穩定的重要性，兩國也將一同反對中國《海警法》，而這也是美日領導人罕見公開表達關切台灣問題。美國智庫「蘭德公司」資深研究員哈羅德（Scott Harold）認為，日本最近發出一連串信號，表明日本關注於尋找支持台灣安全的方法。

根據《美國之音》報導，美國與日本先前在「2+2會談」聯合聲明中強調台灣海峽和平穩定的重要性，現任美國印度太平洋司令部司令戴維森（Philip Davidson）也在國會聽證會上示警，中國可能會在未來6年內對台灣採取軍事行動。哈羅德指出，日本在傳統上對台灣議題一直都非常謹慎，中國過去試圖把台灣變成任何國家不該討論的問題，不過目前卻正在發生變化，因為日本對台灣安全重要性的相關討論比以往都來得多。

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哈羅德推估，「拜菅會」所談論的議題範圍除了中國針對台灣及新疆作出的行動之外，可能也會包括香港、北韓問題，並觸及緬甸局勢、氣候變化、疾病大流行，全球經濟等議題。談到日中經濟議題，哈羅德認為，日本會擔心失去中國市場，但有鑑於中國過去的挑釁行為，讓日本意識到經濟發展與中國綁在一起是很脆弱的。

目前尚不清楚日本是否會像美國、加拿大及歐盟採取相同的制裁步驟，但哈羅德表示，日本至少在某種程度上會和上述國家合作、公開發表聲明，來體現日本是根據這些國家分享的價值觀在跟他們合作。哈羅德舉例，像日本與美英兩國分享情報、公開談論中國在新疆的作為、對新疆問題表達關切等，都是在暗示中國要改變措施、解決此問題。

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