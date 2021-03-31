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    性侵小學女童、強迫配對教徒結婚生子 南韓恐怖教會曝光

    今年初有韓國新聞節目爆料，去年12月有信徒指控牧師性侵，還說出牧師所屬教會的恐怖行為。（圖翻攝自《想知道真相》YouTube頻道）

    今年初有韓國新聞節目爆料，去年12月有信徒指控牧師性侵，還說出牧師所屬教會的恐怖行為。（圖翻攝自《想知道真相》YouTube頻道）

    2021/03/31 10:25

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓又爆出恐怖教會，今年初有韓國新聞節目爆料，去年12月有信徒指控牧師性侵，還說出牧師所屬教會的恐怖行為，性壓榨、虐待情事竟長達20年。

    韓國節目《想知道真相》報導，這個名為Y教會的恐怖教會，打著讓孩子接受良好教育與優渥生活的名義，還宣稱教會裡有首爾大學畢業的老師，吸引父母把小孩送到裡面生活，承諾等他們20歲就會功成名就，教會用華宅、豪車當作噱頭，取得父母的信任，卻不知道他們把小孩送入了地獄。

    報導指出，主持這間教會的牧師會以商談淫亂罪的名義，約談年幼的女信徒，有人13歲就被約談，約談時牧師會要求她們模仿成人片的動作，甚至施以性侵，並把畫面都錄下來。

    除了性壓榨之外，牧師一家還會指使小孩工作，讓孩子替他們賺錢，原先承諾的教育則完全不如外界的期待，連基礎教育都沒有，這些小孩從小被教會壓榨，但因為害怕被處罰，或是被迫欠債而無法離開教會。

    更誇張的是，等教徒20歲時，牧師的太太會要求裡面的人配對結婚，而他們彼此連名字都不知道，還被要求懷孕生子，因為這樣可以讓信徒更難離開教會，孩子出生後交由牧師一家照顧，父母們則繼續替教會工作賺錢。

    報導指出，學者認為牧師一家的行為比先前爆出了N號房事件更嚴重，因為N號房的目的是錢或是威脅，但教會是承擔人們的信賴，還會讓被害人以為是自己真的想要這麼做。目前牧師被拘留，案件仍在調查中。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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