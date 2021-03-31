軍情動態》台灣也有姐妹機！ 星國空軍接收首批H225M直升機

空中巴士公司宣布於29日交付新加坡首批至少3架H225M「超級美洲獅」直升機。（圖翻攝自空中巴士公司官網）

2021/03/31 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕空中巴士公司（Airbus SE）於29日宣布交付新加坡空軍（Republic of Singapore Air Forece）首批H225M「超級美洲獅」直升機，未來將取代現役的AS532和AS332歐直美洲獅直升機機隊，成為新加坡將來的通用運輸直升機主力，台灣也有3架EC225姐妹機。

綜合外媒報導，空中巴士公司於2016年和新加坡國防部簽署了訂購H225M「超級美洲獅」直升機，已於本月29日交付首批至少3架機群，未來將用於搜索、救援、救災、緊急醫療救助和人道主義救援等任務，可望增加星國空軍戰力。

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報導指出，H225M直升機原名是EC725，是H225直升機的軍用版，它的設計是基於AS332直升機做改良，融合了新造型的5個主旋翼以減少振動，且其航電系統和發動機都有更新，較前代AS532及AS332機型，具有更長航程、更大空間和更優良的作戰機動性。

報導也說，雖然2016年新加坡和空巴公司簽約採購H225M，但購買架數未對外公布，媒體推估可能至少有30架，並由新加坡三巴旺空軍基地（Sembawang Air Base）的125及126中隊負責操控，據了解，台灣也於2010年購入了3架H225M的姐妹機EC225型直升機。

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