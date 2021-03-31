人類恐永遠無法達到群體免疫 專家悲觀理由曝光

科學家認為，人類很可能永遠無法抵達群體免疫的狀況，或是在短暫進入群體免疫後又脫離此狀態。（法新社）

2021/03/31 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，不少人殷殷盼望盡早實現群體免疫，作為本次大流行的終點，然而科學家認為，人類很可能永遠無法抵達群體免疫的狀況，或是在短暫進入群體免疫後又脫離此狀態。

根據《CNN》報導，美國國家過敏和傳染病研究所所長，免疫學專家弗契博士（Dr. Anthony Fauci）曾表示，以美國為例，一旦有70至85％的人類免疫，則可以群體免疫效果，對此，其他專家也曾給出85至90％的預估數字。

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然而最大的問題是，16歲以下的年輕族群當前無法仍獲得疫苗，即使有消息指出，今年秋天可能會開始為中學生等青少年施打疫苗，但年齡較小的孩子還得等到明年以後。

報導指出，這是獲得群體免疫的最大障礙，因為年輕人仍可能被感染並傳播疾病，健康指標和評估研究所（IHME）流行病學家阿里（Ali Mokdad）則表示，當前美國有25％人口不符合接種疫苗條件，這會是最大破口。

《CNN》進一步分析稱，當前部分人們不願意接種疫苗，也是人類可能永遠無法獲得群體免疫的重要原因。

數據顯示，目前美國仍有20％左右的受訪者表態，除非受到強制力約束，否則他們絕對不願意接種疫苗，而這很可能導致大流行時間延長，期間病毒株將獲得更多變異機會，進而導致群體免疫無效。

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