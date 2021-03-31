北京制裁英教授 全球400學者怒轟：嚴重威脅學術自由

全球400多位學者29日在《泰唔士報》發表聯名信，指中國對芬利的制裁是對學術自由的「嚴重升級」。（圖擷取自《泰唔士報》）

2021/03/31 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國26日就英國關切新疆人權採取報復行動，制裁9名英國人及4個英國組織，其中包括紐卡索大學學者芬利（Jo Smith Finley）。全球400多位學者29日發表聯名公開信，表示中國對芬利的制裁是對學術自由攻擊的「嚴重升級」。

全球400多位學者29日在《泰唔士報》發表聯名信指出，北京對芬利的制裁前所未見，這個行動劇有深刻的意義，威脅大學學術自由的核心價值，原因有3點。

請繼續往下閱讀...

信中說，首先，中國共產黨長期以來一直暗中企圖使海外的批評者噤聲，針對學者的公開施壓正在嚴重升級；第二，它反映了對英國大學的誤解，大學不是國家機關，而是致力於追求真理的自治機構，但對當權者來說會帶來麻煩。

聯名信表示，最後，由於實際上堅持自我審查是與中國大學建立學術夥伴關係的先決條件，英國與中國的學術合作即使不是不可能，也會變得非常困難，「作為學術界同仁，我們全力聲援芬利博士，並堅持我們對學術自由的承諾。我們呼籲政府和所有英國大學也這樣做。」

《泰唔士報》報導，芬利研究新疆問題已有30年，1995年至2018年期間曾到新疆當地進行實地考察。2020年11月，芬利在《種族滅絕研究》雜誌發表論文，指新疆是二戰以來最大規模的強迫監禁少數民族的地方，有100萬維吾爾人被迫進入拘留營或高度戒備的監獄，接受思想改造和強迫勞動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法