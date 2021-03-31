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    「吃電」貪官被抄家 全球限量版百輛豪車、69棟豪宅

    中國貪官被抄家，限量版豪車逾百輛。（圖擷取網路）

    中國貪官被抄家，限量版豪車逾百輛。（圖擷取網路）

    2021/03/31 08:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國貪官一再被曝光，根據最新的中媒披露，哈爾濱市電業局副局長李偉及其3兄弟，縱橫在當地的電力行業中，從弄權到弄錢，最後被逮下獄，在抄家的統計中，李氏兄弟共擁有上百輛豪車，其中多輛還是全球限量版，價值近億元人民幣（下同，約4.3億台幣）、豪宅69棟，這些豪宅名車全部都現金購買。

    中國貪官被抄家，限量版豪車逾百輛。（圖擷取網路）

    中國貪官被抄家，限量版豪車逾百輛。（圖擷取網路）

    綜合中媒報導，在哈爾賓電力界稱王的李氏兄弟，被查扣的名車包括勞斯萊斯、賓利、悍馬、限量版克萊斯勒獵獸、限量版老爺車光岡女王…等，還有清代藍底蟒袍、清代雍正年制黃地綠彩龍紋菱口盤、乾隆年製粉彩花卉大碗、石釉粉彩花瓶…等古董。整個抄家現場，猶如名車展及清宮文物展。

    中國貪官被抄家，限量版豪車逾百輛。（圖擷取網路）

    中國貪官被抄家，限量版豪車逾百輛。（圖擷取網路）

    此外，李氏兄弟還有69棟豪宅、在松花江畔擁一處豪華碼頭，一次的生日宴會上，來賓們還高呼李家兄弟「萬歲萬歲萬萬歲！」，卻也是這些影片被檢舉成了涉黑證據而被調查抄家。

    中國貪官被抄家，古董滿滿如文物展。（圖擷取網路）

    中國貪官被抄家，古董滿滿如文物展。（圖擷取網路）

    據報導，李氏4兄弟長期紮根在哈爾濱市電業界，大哥李偉是從接電工人開始，官途一路順遂，後來當到哈爾濱電業局副局長，他的弟弟李桐則接任哈爾濱電力實業集團公司總經理，其他二位弟弟則是成立企業做分包及接電工程，兄弟「一條龍」全包。

    中國貪官被抄家，69棟豪宅被沒收。（圖擷取網路）

    中國貪官被抄家，69棟豪宅被沒收。（圖擷取網路）

    據調查，李氏兄弟最會做的是「卡電」，不管是企業還是個人，從申請用電到接到電的過程中，多個關卡卡住，即使民眾用到電，也可能突然停電，理由一堆，結論都是要「拿錢通電」。

    中國貪官被抄家，69棟豪宅被沒收。（圖擷取網路）

    中國貪官被抄家，69棟豪宅被沒收。（圖擷取網路）

    據調查，李氏兄弟壟斷當地電力系統達到77%份額，在當地大做「電霸」，工程驗收不經李氏兄弟這一關，用電單位和企業就會遭到敲詐勒索和暴力威脅。

    李氏兄弟終於在2019年遭到查辦，接著再一路查辦，連續兩年來，共有155人被捲進這起貪污案，犯罪事實被成了3285本的卷宗，可以鋪滿5個籃球場；在判決中，大哥及二哥被判死刑，4兄弟家產沒收。

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