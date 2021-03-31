美發布人權報告關切台灣問題：官員貪腐、刑事誹謗罪

圖為中國時報社長王丰（前）前往台北地檢署按鈴控告《金融時報》，及其他引用、或轉述該則新聞的媒體或個人。（資料照）

2021/03/31 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院今天發布2020年度人權報告，其中關於台灣部分，指出台灣重要的人權問題在於刑事誹謗罪的法律以及嚴重的官員腐敗行為。

美國最新人權報告指出，台灣在2020年前5個月，有9名高官、59名中階官員、75名基層官員、18名民意代表因貪汙被起訴，報告列舉去年台灣貪腐相關案例，包括去年1月，最高法院維持對前交通部長郭瑤琪貪污有罪的判決，9月立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明涉嫌收賄被起訴。

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至於新聞自由方面，報告表示，台灣當局普遍尊重憲法中規定的言論自由，而台灣的誹謗法規定，意圖散布足以毀損他人名譽之事者，處2年以下有期徒刑，但若能證明誹謗之事為真實者不罰，報告認為，該法條允許被負面報導者可以對記者與媒體提起刑事和民事訴訟，台灣的記者很少因為誹謗被定罪，但部分法律學者與非政府組織持續呼籲，誹謗應該限於民事處理。

報告舉出案例，旺旺集團對《金融時報》駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）提起刑事誹謗訴訟，明顯是要報復她撰寫的新聞，該新聞揭露旺旺旗下媒體與中國國台辦之間的協調，旺旺也控告台灣的國家通訊社《中央社》引述《金融時報》的報導，無國界記者指控，旺旺的法律行動是對記者的報復。

此外報告也提出中國干涉台灣媒體的狀況，中國當局藉由對台灣媒體母公司在中國的商業利益施壓，導致記者難以發布批評中國的報導，此外中國對過於批評中方政策的台灣記者在入境時採取嚴格審查，甚至禁止入境。中國還把台灣記者的電腦、手機當作網路攻擊目標。

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