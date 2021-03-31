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    美等14國發聯合聲明 關切WHO在中國取得數據受阻

    世界衛生組織（WHO）30日公布長達123頁的武漢肺炎疫情起源調查報告。圖為世界衛生組織日內瓦總部。（歐新社資料照）

    世界衛生組織（WHO）30日公布長達123頁的武漢肺炎疫情起源調查報告。圖為世界衛生組織日內瓦總部。（歐新社資料照）

    2021/03/31 06:55

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）30日公布長達123頁的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源調查報告，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）坦言國際專家小組在中國取得原始資料遭遇困難。對此，美國等14個國家發表聯合聲明，對疫情溯源報告拖延已久，以及無法獲得完整數據表達關切。

    美國國務院30日在網站上發表聯合聲明，簽署這份聲明的國家包括美國、澳洲、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、以色列、日本、拉脫維亞、立陶宛、挪威、南韓、斯洛維尼亞和英國。

    聯合聲明指出，14國共同支持對疫情起源進行透明、獨立的分析和評估，不受到干擾和不當影響，科學訪問團應該在做出客觀和獨立的建議與發現的條件下工作，希望能從這次大流行取得寶貴經驗，預防未來的疫情造成毀滅性的後果。

    聲明強調，國際專家對疫情溯源的報告嚴重拖延，而且無法獲得全部和原始的資料及樣本，14國對此表達聯合關切。聲明說，讓獨立專家取得所有相關的人、動物和環境資料與研究，以及自由接觸與確定這起大流行如何發生有關的疫情早期階段涉及人士，非常重要。

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