為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美政府人權報告 關切台灣官員貪污中共影響台媒

    2021/03/31 05:30

    〔中央社〕美國國務院今天公布最新年度人權報告，關切去年台灣多位官員、議員因貪污罪被起訴，也再次點出中共試圖以商業壓力操控台灣媒體，並鎖定台灣記者為網攻目標。

    美國國務院今天發布2020年年度人權報告，探究多個國家及地區的人權作為。報告用了約8400字篇幅，探討台灣在尊重人類尊嚴、公民自由、政治參與、政府貪污與透明度、歧視及勞工權益等領域狀況。

    台灣在大部分領域表現良好，但報告點出兩項人權問題，包括嚴重貪污事件和刑事誹謗罪的存在。報告也關切中共試圖影響台灣媒體運作的問題。

    在貪污部分，報告指出，台灣法律對官員貪污設有刑罰，當局大致有效執行法律。台灣去年傳出多起官員貪污事件；去年前5個月，共有9位高階官員、59位中階官員、75位低階官員與18位民意代表因貪污罪被起訴。

    報告表示，去年1月，最高法院維持前交通部長郭瑤琪貪污有罪的判決。報告也提及去年9月現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委徐永明因涉嫌收賄，遭台北地檢署起訴的案件。

    針對誹謗罪，報告指出，誹謗與公然侮辱在台灣都屬刑事罪。台灣記者面臨網路霸凌及訴訟威脅，特別是在現行誹謗法下。

    報告解釋，目前法律條文讓受媒體負面報導的當事人，得以對記者、媒體單位提出妨害名譽刑事、民事訴訟。記者雖鮮少被以妨害名譽刑事罪定罪，但部分法律學者與非政府組織仍持續呼籲，誹謗只應被視為民事議題。

    報告舉例，旺旺中時媒體集團2019年7月對英國金融時報（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）提出妨害名譽刑事告訴，「顯然是為了報復她揭露中國國台辦與旺旺旗下媒體往來」；台灣國家通訊社中央社也因引述報導而被旺旺提告。

    由於旺旺在檢方調查期間撤告，台北地檢署今年3月11日對席佳琳與中央社人員作出不起訴處分。

    此外，報告也再次關切中共透過施壓台灣媒體母公司在中國的商業利益，進而影響媒體運作。報告引述台灣記者表示，要刊登批評中共的新聞有困難，因為北京當局施壓在中國做生意的台灣企業，要他們不得在刊登類似報導的媒體版面登廣告。

    報告指出，大力批評中共政策或行徑的台媒也會受到懲罰。旗下記者要入境中國可能面臨嚴格審查，或被拒絕入境；中共人員也鎖定台灣記者的電腦、手機為網攻目標。

    報告也提到去年11月中天新聞台遭撤照事件。報告說，反對黨政治人物與部分學者宣稱，國家通訊傳播委員會（NCC）的決定背後有政治目的，是為了報復中天批評執政黨；但另一方面，中天與所屬的旺旺集團面臨「受中共遙控指揮」的嚴重指控。

    不過，報告認為，台灣獨立媒體相當活躍，多能不受限制地表達不同想法，也無可靠報告指出台灣當局限縮新聞自由。（編輯：陳政一）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金
    2021/03/30 10:20

    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金

    新聞360》誰敢說不？揭新疆採棉大軍「自願勞動」真相
    2021/03/30 11:00

    新聞360》誰敢說不？揭新疆採棉大軍「自願勞動」真相 影片

    新聞360》逼緬甸暴軍收手！學者：制裁恐釀反效果
    2021/03/30 17:00

    新聞360》逼緬甸暴軍收手！學者：制裁恐釀反效果 影片

    痛斥軍政府屠殺示威者 戴琪：即日起暫停與緬甸所有貿易！
    2021/03/30 06:21

    痛斥軍政府屠殺示威者 戴琪：即日起暫停與緬甸所有貿易！ 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播