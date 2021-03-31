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    澳洲工黨全國會議 決議對中採取強硬立場

    澳洲最大在野黨工黨30日透過視訊，召開3年一度的全國會議，決議在新疆、香港和南海問題上，對中國採取強硬立場。圖為工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）。（彭博）

    澳洲最大在野黨工黨30日透過視訊，召開3年一度的全國會議，決議在新疆、香港和南海問題上，對中國採取強硬立場。圖為工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）。（彭博）

    2021/03/31 06:09

    〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲和中國關係緊繃之際，澳洲最大在野黨工黨30日透過視訊，召開3年一度的全國會議，就貿易和外交事務等展開辯論後，一致決議在新疆、香港和南海問題上，對中國採取更強硬立場。

    綜合澳洲媒體報導，工黨在會中批評中國政府對維吾爾人和藏人的迫害，並譴責北京當局對香港和南海的政策。全會通過的決議說，「有愈來愈多報導指出，在新疆和中國各地，中國的少數民族、維吾爾族人口被大規模任意拘押，（在中國）還發生其他侵犯人權的行徑，包括強迫勞動、強迫絕育、性侵犯和限制行動等」，這些都不是「負責任的行為」。

    工黨籍的參議院外交事務國防及貿易委員會主席季欽（Kimberley Kitching），提出一項動議，譴責中國政府迫害新疆維吾爾族，強調國際社會不能再袖手旁觀，也不能僅止於口頭宣示，必須採取行動，「未來的工黨政府將確保澳洲站在人權的立場上，與國際社會合作，讓中國對其國際承諾負責。」

    決議也表明，中國違反條約，愈來愈多地干涉香港事務，不僅取消民選立法會議員的資格，箝制批評中國或主張香港獨立的聲音，還推出「港版國安法」，逮捕和拘留抗議者，扼殺抗議和言論自由，呼籲香港當局釋放所有依據國安法被關押的囚犯，並允許立法機構進行民主選舉。

    針對中國在南海的軍事擴張，工黨也強調，南海「不屬於任何一個國家」，「我們呼籲南海成為和平區域，所有國家完全享有航行自由。我們呼籲該地區所有國家不要採取片面行動、軍事化和其他政策。」澳洲也將加強與日本、南韓、印度和印尼等印太國家在經濟、安全、社會、文化和教育上的關係。

    澳中關係近年因中國在南海擴大軍事部署、在南太平洋擴張勢力、干預澳洲內部政治等作為而陷入緊張，去年8月澳洲宣布禁止中國華為和中興供應5G網路設備，雙方關係進一步惡化。澳洲多項產品也遭中國停止進口，或課徵高額關稅。

    一般認為，相較於目前執政的自由黨與國家黨執政聯盟（Liberal-National Coalition），中間偏左的工黨較為親中，積極拉攏華裔族群，試圖改善澳中關係。去年6月，澳洲警方及安全情報組織（ASIO）先後突擊搜查新南威爾州州工黨議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）的住所及辦公室，據稱其辦公室疑遭中國特工滲透。

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