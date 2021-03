WHO指病毒非從實驗室外洩 龐皮歐狂砲：助中國大外宣的同謀

2021/03/31 00:26

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情蔓延全球,至今仍在延燒。根據法新社公布WHO(世界衛生組織)疫情的調查報告副本,結論指向病毒來源是蝙蝠,但源頭不是華南野味市場,也不是從實驗室外洩。對此,美國前國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)猛烈砲轟,指WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)是與中國串通進行大外宣,隱瞞真實資訊的同謀。

龐皮歐30日在推特發文,WHO的報告延續著配合中國大外宣的假話,這也是為何他主張美國應該離開WHO。

龐皮歐轟道,譚德塞在關鍵時刻與中國領導人習近平合作隱瞞病毒會人傳人的重要資訊,中國武漢病毒研究所(WIV)是病毒最可能的源頭,而WHO是瞞騙真相的共犯同謀。

The WHO report is a sham continuation of the CCP-WHO disinformation campaign. It’s why I recommended we leave WHO. Dr. Tedros collaborated with Xi to hide human to human transmission at a CRITICAL juncture. WIV remains the most likely source of the virus — and WHO is complicit.