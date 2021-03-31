中國男子手提H＆M聲稱「我去退貨」 腳上這雙鞋震碎玻璃心

中國社群媒體近日瘋傳1張照片，有個男子手提著H&M紙袋，上頭寫著「我去退貨」，腳上卻穿著Nike潮鞋，讓中國網友崩潰了。（圖取自微博）

2021/03/31 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕此地無銀三百兩！中國社會掀起巨大抵制風暴，卻傳出H&M打3折引來大量民眾搶購，中國社群媒體近日瘋傳1張照片，有個男子手提著H&M紙袋，上頭寫著「我去退貨」，腳上卻穿著Nike潮鞋，讓中國網友崩潰了。

中國微博主「黑白劇本」近日透露，在抵制風暴發生後，「我跟朋友去商場吃飯，被H&M的景象驚呆了。貨架上的衣服空了大半，試衣間裡全是人，更別提結帳的地方了」，他詢問店員才知道，原來店內全場衣服3折，平均每件大概人民幣5、60元（約新台幣200多元），引發中國消費者搶購。

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微博專頁「長春人的長春事兒」有民眾PO出照片說，近日在長春地鐵上看見1名男子手裡提著H&M紙袋，上面其中一面卻寫著「我去退貨」，而另一面則是用白紙貼住H&M商標，寫著「我去退貨的」，而男子腳上則是穿著雙Nike潮鞋，在人潮中相當醒目。

許多中國網友對此感到不滿，痛罵男子「要退貨拿別的袋子就好了」、「不寫字是不是怕被打死」、「小伙子的求生欲也是真強」；也有中國網友認為，「其實大可不必啊，買了就買了，以後不買或少買就完了」、「鞋子直接扔掉，光腳去得了。另外手機也扔了，美國的系統」、「有時真不是不支持國產，是國產品牌自己不爭氣」。

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