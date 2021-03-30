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    從特斯拉看美企在中國處境 專家：趁早離開為吉

    美國特斯拉電動車被禁止駛入中國軍事設施及官方機構。專家認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，沒有外國企業的空間，尤其是美國企業，不如趁早離開中國。圖為特斯拉電動汽車為電池充電情形。（路透）

    美國特斯拉電動車被禁止駛入中國軍事設施及官方機構。專家認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，沒有外國企業的空間，尤其是美國企業，不如趁早離開中國。圖為特斯拉電動汽車為電池充電情形。（路透）

    2021/03/30 22:35

    〔中央社〕美中關係持續緊張，美國特斯拉電動車更被禁止駛入中國軍事設施及官方機構。專家認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，沒有外國企業的空間，尤其是美國企業，不如趁早離開中國。

    美國專家更對特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）事後吹捧中國發展成就，試圖挽回頹勢直言，這種行徑在目前的政治意義及政治環境下，「中國當局不會太在乎的」。

    美國之音（VOA）中文網報導，美國商業投資顧問張洵認為，中國政府對境內包括美企在內的所有外企，在法律和政治上的要求一直存在。若美中政治關係沒有鬧僵，中方在執法上可以睜一隻眼閉一隻眼。但眼下中國表現得越來越自信，美企夾在政治關係緊張的美中之間，日子就「非常不好過」。

    張洵指出，外企不可避免將成為中國政府顯示能操縱西方，進而控制世界的「手段、木偶、道具」。在這種情況下，中國會毫不猶豫地展示其控制力，外企「夾在中間很難做事」。

    美國中國問題專家章家敦表示，中國引進外資的長遠目標絕非要讓外企取得中國的市場，而是要拿走外企的資金和技術。中共總書記習近平並不認同外企「在中國真的應該有一席之地」。

    章家敦認為，美企既想捍衛美國價值觀，又想獲利，但又必須聽從中國當局的管制，想要取得平衡是不可能的。短期來看，在中國經營也許會賺錢。但長期來看勢必被趕出中國。

    他預言，中共政權可能在某些方面會有某種臨時性的放鬆，但他們的目標很明確，那就是絕對掌控國營經濟，沒有外企的空間，尤其是美企。因此，如果美企聰明的話，「不如在技術沒有被竊取之前，離開中國」。

    針對馬斯克在特斯拉電動車被禁入軍事設施後，還公開吹捧中國發展成就，張洵則直言，中國對特斯拉網開一面的可能性不大，馬斯克可能是「一廂情願」。

    他說，如果馬斯克願充當中國「大外宣」，在美國四處替中國宣傳，可能另當別論。但在目前的政治意義及政治環境下，「中國當局不會太在乎的」。

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