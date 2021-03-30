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    武漢肺炎》23國力挺新衛生公約 美國、中國沒連署

    23國領袖與世衛組織秘書長、歐盟高峰會主席聯名在報刊發表公開聲明，呼籲創立新的國際衛生公約，規定各國共享資訊、醫藥。圖為針頭上的疫苗液體反射出「COVID-19」字樣。（路透）

    23國領袖與世衛組織秘書長、歐盟高峰會主席聯名在報刊發表公開聲明，呼籲創立新的國際衛生公約，規定各國共享資訊、醫藥。圖為針頭上的疫苗液體反射出「COVID-19」字樣。（路透）

    2021/03/30 23:29

    〔即時新聞／綜合報導〕23國領袖今日與世衛組織（WHO）、歐盟高峰會（European Council）聯名在多國報紙刊登一篇聲明，主張以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情為鑑，創立新的國際衛生公約，規定各國共享資訊、疫苗、醫藥等層面事務。但最早爆發疫情的中國和目前官方統計染疫人數最多的美國都未加入聯署。

    綜合《路透》、新聞網站「政客」（Politico）報導，23國領袖、世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）今日聯名刊出這篇聲明，呼籲以武漢肺炎疫情為鑑，支持創立新的國際公約，更嚴格規範各國資訊共享，未來再爆發全球疫情時，讓世界各國能更妥善因應。這公約的另一目標是確保世界各國在疫情爆發時能公平地取得疫苗、藥物和檢測試劑。

    米歇爾去年11月在G20峰會上就提出這個建議，也陸續獲得多國領袖背書，但目前還未進行正式協商。

    譚德塞今日在記者會上表示，公約草案將在今年5月的世衛大會（WHA）上提出，並將在世衛組織、現行的國際公衛協議框架下逐步發展。

    聯署這份聲明的23國領袖包括斐濟、葡萄牙、羅馬尼亞、英國、盧安達、肯亞、法國、德國、希臘、南韓、智利、哥斯大黎加、阿爾巴尼亞、南非、千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）、荷蘭、突尼西亞、塞內加爾、西班牙、挪威、塞爾維亞、印尼、烏克蘭。

    聯合聲明中提到：「未來會出現其他全球大疫和緊急公衛危機，而沒有一個政府或多邊組織可以單獨應對這份威脅，我們相信各國應該共同致力於打造一個新的國際公約，為未來發生的大疫做應變與準備。」

    中國、美國未加入連署，但譚德塞指稱，中、美2國對這份提議都有正面回應，且會派代表出席協商。

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