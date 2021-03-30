毫無人性！南非繼父性侵女兒近千次 至少坐牢約400年

南非1名繼父性侵繼女近千次，遭法院判9個無期徒刑，至少要坐牢約400年。示意圖。（法新社）

2021/03/30 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕南非東部維魯蘭（Verulam）地區1名女童2013年10歲時母親過世，到2018年5年間她的繼父性侵她900多次，26日南非高等法院判繼父9個無期徒刑，合併其他判決後他至少坐牢約400年才能假釋。

根據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，南非這名46歲繼父為汽車電工，5年內性侵繼女近千次，還用酸性液體去除自己指紋，企圖湮滅犯罪證據。

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女童2018年向鄰居吐露實情後，當地婦女召集起來，在該繼父下班時將他圍堵。

為保護受害女童，該犯案繼父的姓名被保密處理。事發後他的手機被沒收，當中發現性侵的影片，還發現其他成年男人、女人與未成年者性行為的影片，甚至還有繼父穿著女性內衣的照片。

法官表示，該男子利用未成年人賣淫營利。兒童及性犯罪調查官樂奇米納（Nevarge Lutchminarain）表示，他曾和被告交談，而被告要求調查官幫他向繼女傳話:「不要忘記我承諾過的事。」

而調查官詢問受害者，這句話意思為何，她回答，被告曾警告她，若把事情通知警方，他會送她到「母親那裡」。

這名繼父被判強姦罪、販運人口、性虐待及散布未成年色情物品等罪，被判9個無期徒刑，至少坐牢約400年才能假釋。

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