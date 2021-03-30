武漢肺炎》中國強制接種疫苗 婦女被要求延後懷孕

南韓國首爾醫護人員為民眾施打阿斯特捷利康公司（AstraZeneca，AZ）的武漢肺炎疫苗。（路透）

2021/03/30 19:54

〔中央社〕中國近日加快接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，中央雖宣稱是自願性質，法律也無強制規定，但多個地方卻發布「政治任務」，下令機關、學校限期「應接盡接」，已引發廣泛民怨。

中國網友反映，這波變相強制接種疫苗已明顯損害準備懷孕與哺乳女性的權益。許多原本已獲單位核准備孕的女性，現在卻被要求先接種疫苗後再懷孕，因為「沒有必要那麼著急」；凡是超過法定哺乳期一年以上的婦女，就算仍在哺乳，也被約談要求接種疫苗，有單位甚至揚言不馬上打就換工作，引發許多婦女不滿。

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中國近日明顯加快接種COVID-19疫苗，宣稱每日最大接種能力超過1000萬劑，居全球之冠。據官方通報，截至3月29日，中國大陸各地累計報告接種已達1億1096.2萬劑，光是昨天就施打434.9萬劑。

但隨著接種速度的推進，中國網路出現越來越多的民怨。綜合「微博」、「知乎」訊息，多名網友這兩天相繼貼出官方、單位文件與聊天截圖，控訴他們遭到強制接種疫苗。

其中，山東煙台市官方下發「煙台市新冠病毒疫苗接種工作總體實施方案」的通知，要求大學在校師生以及後勤保障工作人員「應接盡接」，各單位接種率必須達到95%以上。

福建省安溪縣疫情防控指揮辦公室也下發通知，要求尚未接種COVID-19疫苗的全縣機關、企事業人員，必須在4月2日以前完成接種；若屆時接種人員未全部到位的，主要負責人將遭到約談。

多名大學生表示，校方展開免費接種疫苗後，本來採取報名的自願形式，但報名人數很少，最近就變成強制接種；學校老師還被要求發情況調查表給學生家長，詢問是否接種疫苗、為何不接種。

許多企業集團也展開強制接種，有網友指公司祭出拒打疫苗者，每隔3天就得接受病毒檢測，才能進辦公室；還有網友接獲長官發微信指示，要求統計已接種疫苗的人數，並稱不得低於總人數60%，因為這是一個「政治任務」。

多名網友還指出，基層社區、鄉村近日也開始軟硬兼施，有的祭出送雞蛋、米，鼓勵民眾出來接種疫苗；有的則語帶威脅要求去施打，否則拒發通行證；不願接種的居民，居委會就天天上門關切。還有社區商店收到警告，若他們拒絕配合，「以後沒生意」。

綜合網友訊息，有以下情況才能「暫緩接種」疫苗：對疫苗或疫苗成分過敏者；既往發生過疫苗接種嚴重過敏反應；患急性疾病、嚴重慢性疾病、慢性疾病的急性發病期和發燒者；懷孕期婦女。

多名具有過敏體質的網友抱怨，必須出具二級以上醫院證明，才能免於接種疫苗，但他們去醫院檢測過敏源，醫生卻拒絕開立證明。

一名有慢性蕁麻疹病史的學生，擔心自己去接種疫苗恐危及生命，卻無計可施；他抱怨：「說白了，只要活人都得去打！」

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