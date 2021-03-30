泰國政壇高富帥揭「疫苗政策有鬼」 恐被關15年

泰國政壇的「高富帥」塔納通，面臨最高15年監禁。（法新社）

2021/03/30 19:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國政府和英國藥廠阿斯特捷利康簽約，將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗製造技術轉移給泰王瓦吉拉隆功名下企業「暹邏生物科學集團」（Siam Bioscience），該集團先前未曾生產過疫苗。未來前進黨前主席塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）1月間在臉書直播中，質疑政府決策過程的透明度。泰國警方30日正式指控塔納通涉嫌毀謗王室，這位泰國政壇的「高富帥」面臨最高15年監禁。

塔納通1月18日在臉書直播中指出，暹羅生物科學集團隸屬於王室，政府要清楚揭露決策過程、契約細節以及國家撥了多少預算給暹羅生物科學集團製造疫苗等。他也指出，泰國的疫苗供應，不應過度依賴一家公司。

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據《路透》30日報導，泰國警方指出，塔納通的言論已觸犯刑法112條，也就是俗稱的冒犯君主罪（lese majeste），最高可判處15年徒刑。警方稱，這項刑事指控，是由總理帕拉育辦公室官員提告。

華裔血統的塔納通今年41歲，出身泰國最大汽車零件製造商高峰集團（Thai Summit Group）家族，塔納通曾在集團內擔任高層主管，前年初，他毅然決然和法政大學法律系年輕講師比亞卜（Piyabutr Saengkanokkul）一起成立未來前進黨，希望為泰國政治找到新的出路。

去年2月，泰國憲法法庭解散未來前進黨，並判塔納通10年不得參政，引發年輕世代不滿，成為示威運動延燒全國的導火線。

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