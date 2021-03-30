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    配合北京!香港立法會選舉延至12月 官員審查通過才能選議員

    特首林鄭月娥今天公布，立法會選舉將於12月舉行，參選資格由主要官員擔任的資審會確定。（資料照，中新社提供給中央社）

    特首林鄭月娥今天公布，立法會選舉將於12月舉行，參選資格由主要官員擔任的資審會確定。（資料照，中新社提供給中央社）

    2021/03/30 17:54

    〔中央社〕在中國全國人大常委會通過修改香港行政長官（特首）和立法會產生辦法後，特首林鄭月娥今天公布，立法會選舉將於12月舉行，參選資格由主要官員擔任的資審會確定。

    新一屆立法會原定於2020年9月舉行，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而延至今年9月初。

    不過，為了配合北京方面修改立法會產生辦法，港府需要延長立法會選舉至12月，以便9月先行選出特首選舉委員會（選委會）委員。

    按照中國全國人大常委會通過的修訂，選委會由現有1200人增至1500人，這些委員除了選出特首外，還新增可以選出40名立法會議員。因此在選委會委員未選出前，難以進行立法會選舉。

    林鄭月娥並宣布，特首選舉預定2022年3月舉行。港方將會進行相關立法，以「準確落實」中國全國人大常委會對基本法附件一和二的修訂。

    她並透露，新成立的候選人資格審查委員會（資審會）將由港府主要官員組成，人數不會很多。

    在未來特首、選委會和立法會選舉上，資審會將負責審議和確認各候選人的參選資格，為北京方面落實「愛國者治港」方針上把關。

    林鄭月娥說，在具體運作上，如果資審會質疑某位候選人不效忠香港或曾勾結外國勢力，它會提請國安全委員會調查，調查工作由警方國家安全處負責。

    之後，國安委向資審會提交意見書，由資審會按意見書決定是否取消參選人的資格，相關決定不能受到司法覆核。

    林鄭月娥說，資審會由港府主要官員擔任，理由之一是這些官員由北京中央委任，獲得信任；原因之二是不怕外國制裁，也不怕香港反對人士「起底」和恐嚇。

    她表示，資審會人數較多，比現在僅靠一名官方行政主任確認或否決候選人的參選資格好得多。

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