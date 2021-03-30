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    日本8旬超級業務員退休 熟客不捨排隊話別

    現年80歲的畦崎久子（音譯）是日本百貨公司女鞋專櫃超級業務員，決定退休後，讓許多熟客感到不捨並排隊話別。（示意圖，歐新社資料照）

    現年80歲的畦崎久子（音譯）是日本百貨公司女鞋專櫃超級業務員，決定退休後，讓許多熟客感到不捨並排隊話別。（示意圖，歐新社資料照）

    2021/03/30 18:03

    〔中央社〕日本百貨公司女鞋專櫃超級業務員、現年80歲的畦崎久子（音譯）決定退休，她長期秉持「不是賣鞋、而是專心傾聽顧客需求」的想法獲顧客好評，讓許多熟客感到不捨並排隊話別。

    日本朝日新聞報導，被稱為「80歲的偶像」的女性超級業務員畦崎久子，將於3月31日正式退休。畦崎過去一直在宮崎市歷史悠久的百貨公司「宮崎山形屋」內的女鞋專櫃服務，她決定趁著80大壽退休。

    畦崎說，在這裡服務的每一天都過得非常充實，不過，「我想百貨公司還是需要年輕點的感受才是」。

    畦崎是宮崎當地人，1959年高中畢業後，就到宮崎山形屋工作。工作8年後，因為結婚選擇離職，做了約20年的專職家庭主婦。

    但就在丈夫離世後，前同事問她「要不要回來工作？」畦崎便於1989年重回闊別20年的職場，這一年她48 歲。

    離開職場的長年空白，有時也讓畦崎感到不知所措，例如曾發生過交給客人的鞋子左右腳尺寸不一樣、弄錯販售金額等情況，「很常被客人罵」。

    但在反覆失敗下，畦崎學到了「確實傾聽顧客聲音」的態度。

    當顧客坐下時，她會跪在地上傾聽顧客的興趣和期望；她接待顧客的言行舉止都很優美，受到顧客及同事的好評。

    畦崎說，自己的言行舉止，都是受明治年代出生的母親所教導。

    重回職場5年時，她成為專櫃業者的契約員工，且在全日本約70間同公司的店中，在顧客數及銷售額都屬頂級業務員，讓畦崎在公司內部也享有名氣。

    畦崎談到銷售秘訣說，「我想就是真心對待顧客」，不是賣東西給顧客，而是專心且確實地傾聽顧客所求所想。

    畦崎工作櫃位的店長說，畦崎最擅長的就是牢記顧客的事，「她是能找到適合顧客鞋子的專家」。

    顧客第2次或第3次來到櫃位時，畦崎會跟他們愈聊愈深入，話題不光是鞋子，連顧客的家庭及個人健康等話題都聊；這種跟顧客間人際關係的深化，讓顧客來逛百貨公司時，就算沒有要買鞋，也會先來跟畦崎聊天，之後再去自己要去的樓層。

    畦崎不光是在工作時間內服務顧客，她也會依不同季節親筆書寫明信片，寄給超過300位熟客。

    雖然公司規定的員工退休年齡是70歲，但考量到「沒有人像畦崎這麼受到顧客喜愛」，所以當時罕見以特殊方式聘用畦崎。

    10年後的今天，畦崎決定退休，這些腳上穿著畦崎為他們挑選的鞋子的顧客，正在櫃位現場排隊等著跟畦崎話別。

    畦崎打算透過明信片，跟熟客們一一傳達自己退休的事，「過去這麼長的時間，感謝大家的照顧，希望未來能在某個地方再相會」。

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