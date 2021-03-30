現代汽車證實了！缺乏晶片與電子零件 蔚山工廠將停產1週

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南韓現代汽車證實，蔚山工廠將於4月7日至14日之間停產。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓現代汽車稍早傳出因為晶片不足，規劃於4月5日至13日之間暫停蔚山工廠的生產，目前現代汽車已證實由於缺少晶片與零件必須停產，但確切的時間有所不同。
據《路透》報導，現代汽車表示，Kona運動型休旅車缺乏車頭攝影機的半導體部件，電動休旅Ioniq 5的電子組件也供應不足，因此蔚山工廠將於4月7日至14日之間停止營運。
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