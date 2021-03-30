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    已故坦尚尼亞總統追悼會 驚傳踩踏事故釀45死

    已故坦尚尼亞總統馬古富利的追悼會在三蘭港烏胡魯體育場舉辦，有大批民眾前往悼念，今天驚傳踩踏事故，釀45人死亡。（法新社）

    已故坦尚尼亞總統馬古富利的追悼會在三蘭港烏胡魯體育場舉辦，有大批民眾前往悼念，今天驚傳踩踏事故，釀45人死亡。（法新社）

    2021/03/30 16:43

    〔即時新聞／綜合報導〕東非國家坦尚尼亞（Tanzania）總統馬古富利（John Magufuli）日前逝世，近日於該國最大城三蘭港（Dar es Salaam）舉行追悼會。沒想到今天（30日）驚傳發生踩踏意外，至少有45人因此死亡。

    根據東非媒體《東非人報》（The East African）報導，坦尚尼亞當局於三蘭港的烏胡魯體育場（Uhuru Stadium）舉行馬古富利追悼會，本月20日開始供民眾前往瞻仰遺容。然而今天竟傳出有大批人士為擠進會場，發生踩踏事故，奪走至少45人的生命。

    當局又指出，本月21日也有民眾為進入烏胡魯體育場悼念馬古富利發生推擠，致使37人受傷。

    對此三蘭港地區警方指揮官曼波沙薩（Lazaro Mambosasa）表示，「這些人不是罪犯，他們只是想到體育場內表達對已故領袖的愛，但因為人數太多，有些人失去耐心因而強行推擠，結果釀成今次遺憾。」

    馬古富利自上月27日便未公開露面，不少聲音傳他可能感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），但其幕僚本月12日出來闢謠，稱總統仍如常工作。直到坦尚尼亞副總統哈山（Samia Suluhu Hassan）18日出來證實馬古富利已逝世，享壽61歲，引起該國社會一片譁然。

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