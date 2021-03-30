為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    黑熊溜進度假屋泡澡曝光！ 美滑雪場遊客驚見毛茸茸生物好療癒

    黑熊一腳跨進戶外露台上的熱水浴桶泡澡，模樣相當愜意。（圖翻攝自thesingingdoc個人IG）

    黑熊一腳跨進戶外露台上的熱水浴桶泡澡，模樣相當愜意。（圖翻攝自thesingingdoc個人IG）

    2021/03/30 11:21

    〔即時新聞／綜合報導〕超驚喜！美國男子特雷伯尼（Todd Trebony）日前到田納西州滑雪場遊玩，入住度假小屋時竟看到黑熊在屋外的露台覓食，之後更大剌剌的跳進室外的「熱水浴桶」泡澡，讓他又驚又喜，影片上傳至社群媒體後也引發熱議，讓網友直呼：「真是一隻愜意的熊」。

    綜合外媒報導，特雷伯尼和家人日前去蓋特林堡（Gatlinburg）山區度假勝地遊玩，在度假小屋喝咖啡時，驚見一隻毛茸茸的黑熊在露台上覓食，出於安全考量，他和家人待在室內不敢出去，結果疲憊不堪的黑熊竟把目光鎖定在熱水浴桶，接下來的舉動更讓人吃驚。

    報導指出，黑熊先是用爪子測試了熱水浴桶的水溫，確認溫度是牠喜歡的之後，牠沒花多久時間就爬進了浴桶泡澡，一會在蒸氣瀰漫的溫水中享受山林美景，一會又在水裡游來游去，看起來就像人類般愜意。

    報導也說，田納西州野生動物資源局（Tennessee Wildlife Resources Agency）表示，在該州許多地方，春季和夏季都有機會看到熊出沒，因為大自然的食物資源有限，熊可能會尋找方便取得的食物，因為牠們嗅覺靈敏，可能是被某種食物給吸引而來。

    對此，網友表示：「太驚喜了」、「這影片會被瘋傳」、「希望度假村會退你住宿費」、「想知道這度假村的地址，想租」、「誰不喜歡泡澡」、「真是一隻愜意的熊」、「我訂了一個同牌子的浴桶，希望早上起來不會看到熊在裡面」、「整週的疲憊都被治癒了」。

    黑熊起初先在露臺的欄杆上行走，疑似是想覓食。（圖翻攝自CAUGHT ON VIDEO DAILY個人YouTube）

    黑熊起初先在露臺的欄杆上行走，疑似是想覓食。（圖翻攝自CAUGHT ON VIDEO DAILY個人YouTube）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國納許維爾致災性暴雨 至少4人不幸因洪水罹難
    2021/03/29 11:32

    美國納許維爾致災性暴雨 至少4人不幸因洪水罹難
    民眾直擊「熊豬大戰」！傷口深可見骨 血腥畫面曝光
    2021/03/25 16:12

    民眾直擊「熊豬大戰」！傷口深可見骨 血腥畫面曝光

    宗祠消失與祭拜祖先牌位的問題 浮出檯面
    熊媽媽帶3小熊不請自入民宅 汽油外洩事跡敗露
    2021/03/12 11:47

    熊媽媽帶3小熊不請自入民宅 汽油外洩事跡敗露
    太神！度假遇黑熊開車門 他用「老爸口吻」竟成功嚇退
    2020/08/05 00:29

    太神！度假遇黑熊開車門 他用「老爸口吻」竟成功嚇退

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    龍捲風橫掃田納西 逾40房屋損壞、19死
    2020/03/03 23:55

    龍捲風橫掃田納西 逾40房屋損壞、19死
    國際今日熱門
    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金
    2021/03/30 10:20

    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金

    誤以為變胖！泰國12歲女童卵巢竟長「60公分大腫瘤」
    2021/03/29 12:16

    誤以為變胖！泰國12歲女童卵巢竟長「60公分大腫瘤」

    恐怖影片曝！ 女童遭陌生男尾隨成功自救 網︰她救了其他孩子
    2021/03/29 14:29

    恐怖影片曝！ 女童遭陌生男尾隨成功自救 網︰她救了其他孩子

    法國武肺重症攀至今年新高 當地醫生警告將迎第三波疫情
    2021/03/29 11:52

    法國武肺重症攀至今年新高 當地醫生警告將迎第三波疫情

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播