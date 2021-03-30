黑熊溜進度假屋泡澡曝光！ 美滑雪場遊客驚見毛茸茸生物好療癒

黑熊一腳跨進戶外露台上的熱水浴桶泡澡，模樣相當愜意。（圖翻攝自thesingingdoc個人IG）

2021/03/30 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕超驚喜！美國男子特雷伯尼（Todd Trebony）日前到田納西州滑雪場遊玩，入住度假小屋時竟看到黑熊在屋外的露台覓食，之後更大剌剌的跳進室外的「熱水浴桶」泡澡，讓他又驚又喜，影片上傳至社群媒體後也引發熱議，讓網友直呼：「真是一隻愜意的熊」。

綜合外媒報導，特雷伯尼和家人日前去蓋特林堡（Gatlinburg）山區度假勝地遊玩，在度假小屋喝咖啡時，驚見一隻毛茸茸的黑熊在露台上覓食，出於安全考量，他和家人待在室內不敢出去，結果疲憊不堪的黑熊竟把目光鎖定在熱水浴桶，接下來的舉動更讓人吃驚。

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報導指出，黑熊先是用爪子測試了熱水浴桶的水溫，確認溫度是牠喜歡的之後，牠沒花多久時間就爬進了浴桶泡澡，一會在蒸氣瀰漫的溫水中享受山林美景，一會又在水裡游來游去，看起來就像人類般愜意。

報導也說，田納西州野生動物資源局（Tennessee Wildlife Resources Agency）表示，在該州許多地方，春季和夏季都有機會看到熊出沒，因為大自然的食物資源有限，熊可能會尋找方便取得的食物，因為牠們嗅覺靈敏，可能是被某種食物給吸引而來。

對此，網友表示：「太驚喜了」、「這影片會被瘋傳」、「希望度假村會退你住宿費」、「想知道這度假村的地址，想租」、「誰不喜歡泡澡」、「真是一隻愜意的熊」、「我訂了一個同牌子的浴桶，希望早上起來不會看到熊在裡面」、「整週的疲憊都被治癒了」。

黑熊起初先在露臺的欄杆上行走，疑似是想覓食。（圖翻攝自CAUGHT ON VIDEO DAILY個人YouTube）

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