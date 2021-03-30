遭質疑支持緬甸軍政府 俄羅斯稱憂心平民傷亡數字

俄羅斯國防部副部長弗明（圖左）訪問緬甸，26日緬甸軍政府領袖敏昂萊（圖右）在電視上贈送一枚勳章給他。（法新社）

2021/03/30 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府在27日緬甸軍人節殺死至少114位平民，多國聲明譴責，當天軍政府在奈比多舉辦閱兵，卻有8國派代表參加，其中俄羅斯是唯一派遣「部長級」官員參加的國家，被批評促軍政府合法化，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今天（29日）表示，俄羅斯與緬甸長期合作，但不代表支持該國發生的不幸事件。

根據《路透》報導，俄羅斯由國防部副部長弗明（Alexander Fomin）高調訪問緬甸，出席27日軍人節閱兵，緬甸軍頭敏昂萊（Min Aung Hlaing）還稱讚俄羅斯是他「真正的朋友」。此行引來緬甸民間團體強烈批評，質疑俄羅斯是在促成軍政府合法化。

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對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫今天表示，儘管弗明參加閱兵儀式，俄羅斯對緬甸的立場不應被曲解。佩斯科夫指出，俄羅斯強烈憂心緬甸平民的死傷數，該國也密切關注緬甸局勢。

他強調，俄羅斯和緬甸有長期且積極的合作關係，但不代表俄羅斯對緬甸發生的不幸事件表示支持。

俄羅斯和緬甸近年不斷發展國防合作，俄羅斯提供軍隊訓練、大學獎學金給緬甸軍隊，並出售武器給該國。

緬甸軍人節當天除了俄羅斯，還有中國、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南、寮國及泰國，共8國派代表出席閱兵。

緬甸軍人節當天軍政府大開殺戒，殺死至少114人，還包含兒童在內，美國、英國、德國、加拿大和日本等十二國的國防部門已聯合發聲明譴責。

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