中國戰狼外交秀下限！ 駐里約熱內盧總領事嗆杜魯道是美國走狗

中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊在推特發戰文,嗆加拿大總理杜魯道是敗家子。(取自李楊推特)

2021/03/29 21:02

〔中央社〕中國戰狼外交作風雖惹人反感,中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊仍在推特發戰文,先嗆加拿大總理杜魯道是敗家子,又譏網友是慕洋狗,行徑猶如罵街令人瞠目結舌。

中國外交部發言體系於疫情期間措辭尖銳辛辣,頻頻惹議,被視為操作「戰狼外交」。

像是中國外交部新聞司司長兼發言人華春瑩曾與美國國務院前發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)對病毒起源、中國隱瞞疫情等爭議,在推特上大打口水戰。

另個中國外交部發言人趙立堅可說是最高調執行「戰狼外交」的官員之一,他先前派駐巴基斯坦時,常常吹捧中國在新疆設立的再教育及感化營,並且公然與批評者對嗆,包括美國前總統歐巴馬主政時期的國家安全顧問萊斯(Susan Rice)等。

他轉任發言人後大放厥詞,暗示武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情是由赴中國的美國士兵引起,激怒美國政府。

美國之音(VOA)曾報導,中國外交官變成戰狼,可說是「上有所好、下必甚焉」,出於盼望獲得高層青睞的政治盤算。有兩名中國外交官證實,中國國家主席習近平曾親筆下條子,要求外交官面對中美關係惡化等國際挑戰,必須立場強硬展現「鬥爭精神」(fighting spirit)。

針對戰狼外交的指控,華春瑩曾說「就做戰狼又何妨」,隨後又改口這是不公平與汙名化,不過李楊在推特嗆杜魯道(Justin Trudeau)的貼文,卻落實戰狼外交果然不假。

他搭配一張杜魯道個人照發文說:「小子,你最偉大的成就就是搞砸中國與加拿大的友好關係,並使加拿大淪為美國的走狗。敗家子!!!」(Boy, your greatest achievement is to have ruined the friendly relations between China and Canada, and have turned Canada into a running dog of the US. Spendthrift!!!)

李楊戰狼風格貼文圈了不少小粉紅來留言吹捧,有人稱他是李叔,讚許嗆杜魯道的文字簡明扼要又精闢,他一一以中英文道謝。不過對於持異議的網友,李楊就沒這麼好聲好氣了。

署名Karen Woods的網友回應說:「我們做政治評論的要講究專業,您職業外交官也不能鬧笑話,對嗎?」;網友Paper Boats狠酸:「想像一下中國的外交幹部是怎麼從龍永圖掉到這種水平的lol」。

李楊隨即反咬:「想像一下你這條慕洋狗連lol的水平都達不到!白活一輩子,你真可憐!」

龍永圖是中國加入世界貿易組織(WTO)談判的首席談判代表,可說是中國進入世貿組織的靈魂人物,曾任中國外貿部次長。他去年警告北京當局,在疫情後慎防陷入地緣政治孤立地位的風險。

據香港英文報刊「南華早報」(South China Morning Post)去年5月11日的報導,越來越多國家跟隨美國,批評中國處理疫情不力,以致「去中化」的疑慮高漲,龍永圖當時參加網路論壇指出:「中國是全球化的重要參與者,因此當有人開始說『去全球化』時,也會有聲音說『去中化』,我們必須對此高度警覺。」

中國與加拿大的齟齬,起因美國政府指控華為涉嫌利用在香港註冊、實為空殼的星通公司,向伊朗出售電信設備,違反美國對伊朗的制裁禁令,導致華為財務長孟晚舟於2018年12月1日在加拿大溫哥華被捕,纏訟至今已超過2年。

溫哥華警方2018年12月依美國發出的逮捕令逮捕孟晚舟後不久,北京以涉嫌為境外刺探國家秘密和情報罪名,將加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)和商人史佩弗(Michael Spavor)提起公訴。

杜魯道堅拒以孟晚舟交換康明凱與史佩弗,並說這麼做將立下不良先例,對加拿大造成傷害,「(這)將危及每年在海外生活與旅行的數百萬加拿大人。我們不能允許政治壓力或加拿大公民遭到任意逮捕來影響我們司法系統的運作」。

