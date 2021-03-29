「不可置信！」 緬甸軍方在死難者葬禮上開火驅散民眾

緬甸軍閥政變以來，為死難者舉行的喪禮成了示威者齊聚抗議軍政府的場合。圖為緬甸民眾在死難者靈車沿途舉三指禮致敬。（法新社）

2021/03/29 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍閥政變以來，死難者的喪禮成了示威者齊聚抗議軍政府的場合，但也因此引來軍政府派遣部隊到場打壓，目擊者對此表示「不可置信」。而已脫離緬甸軍方的前軍官則表示，軍方士兵把示威者看成罪犯，為緬甸的殺戮感到難過。

綜合外電報導，緬甸1名20歲大學生週六（27日）死於緬甸軍方槍口下，人們則於昨（28）日為其舉行喪禮，當到場致哀者為他唱革命歌時，緬甸政府維安部隊隨即趕到進行鎮壓，而一位名叫艾（Aye）現場目擊者對《路透》透露：「當他們開火時，人們，包括我在內，四散奔逃，我無法相信他們（軍政府）也會對喪禮下手。」據緬甸地方媒體報導，多名參加喪禮者被捕，但目前並未傳出有人傷亡的消息。

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在另一場喪禮上，到場者為1名前天在外玩耍，卻不幸中彈的13歲男孩舉「3指禮」致敬，相似的景象也見於1名36歲的女性死難者敏特（Shwe Myint）的喪禮。英國《獨立報》 引述緬甸當地媒體報導，指出軍政府起初不願歸還敏特的遺體，直到她的家人簽下切結書，表明她的死與軍政府無關。

1名已經脫離緬甸軍方的前軍官向《紐約時報》（New York Times）透露，「他們（軍政府）把示威者看成罪犯，因為要是有人違逆軍方，他們就是罪犯。大多數軍人這一生都沒有嘗過民主的滋味。」、「大多數士兵都被洗腦了，」另一位匿名軍官則透露，「看到士兵們殺戮國人，我很難過。」

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