外媒：中共中央巡視組進駐騰訊 調查反壟斷

中共中央巡視組上週已進駐深圳騰訊總部展開「一系列調研」，巡視組成員更直言，進駐騰訊就是為了「反壟斷」。（彭博）

2021/03/29 18:15

〔中央社〕儘管中國網商騰訊創辦人馬化騰日前會見中央官員，澄清壟斷嫌疑，但據報導，中共中央巡視組上週已進駐深圳騰訊總部展開「一系列調研」，巡視組成員更直言，進駐騰訊就是為了「反壟斷」。

美國自由亞洲電台報導，中央巡視組人員進駐騰訊的消息來自多名不願具名的知情人士。他們並表示，巡視組還對騰訊的一些商業行為，與騰訊高層主管進行對話。

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其中一名孫女士28日表示，中央巡視組人員進駐騰訊，「作法應該跟阿里（巴巴）差不多，明說是涉反壟斷」。

孫女士指出，中國官方還是不想讓民營企業坐大，現在中共高層「都是這個思路」，都認為企業家不能坐大。在檯面上都說他們涉及「商業壟斷」，這應該是中國官方的政策方向。

孫女士以中國網購商「拼多多」董事長黃崢日前卸任為例指出，拼多多股價大漲且超過阿里巴巴，且是中國客戶最多的電商，最近卻辭職了。看來民企董事長辭職成為趨勢，看得出官方應是在限制大型民企。

路透社24日引述知情人士說法指出，馬化騰在中國全國「兩會」期間，會見了中國反壟斷監管機構官員，雙方在會談中討論了騰訊「如何更好地遵守反壟斷監管規定」。但外界對這場會談普遍認為，中國官方在阿里巴巴之後，又盯上了騰訊。

騰訊是香港上市公司，在港股市值高達7760億美元（新台幣22.2兆元），是港股市值最高的個股。但在「反壟斷」政策當頭下，科技業成為中國政府監管重點領域。去年11月，中國市場監管總局發布「反壟斷指南」徵求意見稿，被認為吹響了中國整治網路巨頭的號角。

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