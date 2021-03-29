為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    外媒：中共中央巡視組進駐騰訊 調查反壟斷

    中共中央巡視組上週已進駐深圳騰訊總部展開「一系列調研」，巡視組成員更直言，進駐騰訊就是為了「反壟斷」。（彭博）

    中共中央巡視組上週已進駐深圳騰訊總部展開「一系列調研」，巡視組成員更直言，進駐騰訊就是為了「反壟斷」。（彭博）

    2021/03/29 18:15

    〔中央社〕儘管中國網商騰訊創辦人馬化騰日前會見中央官員，澄清壟斷嫌疑，但據報導，中共中央巡視組上週已進駐深圳騰訊總部展開「一系列調研」，巡視組成員更直言，進駐騰訊就是為了「反壟斷」。

    美國自由亞洲電台報導，中央巡視組人員進駐騰訊的消息來自多名不願具名的知情人士。他們並表示，巡視組還對騰訊的一些商業行為，與騰訊高層主管進行對話。

    其中一名孫女士28日表示，中央巡視組人員進駐騰訊，「作法應該跟阿里（巴巴）差不多，明說是涉反壟斷」。

    孫女士指出，中國官方還是不想讓民營企業坐大，現在中共高層「都是這個思路」，都認為企業家不能坐大。在檯面上都說他們涉及「商業壟斷」，這應該是中國官方的政策方向。

    孫女士以中國網購商「拼多多」董事長黃崢日前卸任為例指出，拼多多股價大漲且超過阿里巴巴，且是中國客戶最多的電商，最近卻辭職了。看來民企董事長辭職成為趨勢，看得出官方應是在限制大型民企。

    路透社24日引述知情人士說法指出，馬化騰在中國全國「兩會」期間，會見了中國反壟斷監管機構官員，雙方在會談中討論了騰訊「如何更好地遵守反壟斷監管規定」。但外界對這場會談普遍認為，中國官方在阿里巴巴之後，又盯上了騰訊。

    騰訊是香港上市公司，在港股市值高達7760億美元（新台幣22.2兆元），是港股市值最高的個股。但在「反壟斷」政策當頭下，科技業成為中國政府監管重點領域。去年11月，中國市場監管總局發布「反壟斷指南」徵求意見稿，被認為吹響了中國整治網路巨頭的號角。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傻眼！疆棉事件 虛擬人物「被表態」 騰訊手游取消與Burberry合作
    2021/03/25 22:57

    傻眼！疆棉事件 虛擬人物「被表態」 騰訊手游取消與Burberry合作
    步馬雲後塵？路透爆：馬化騰赴北京與中監管機構官員會面
    2021/03/24 11:33

    步馬雲後塵？路透爆：馬化騰赴北京與中監管機構官員會面

    Open Studio數位影音新勢力
    中南海要整馬化騰？ 騰訊市值1小時噴掉9千億
    2021/03/13 19:24

    中南海要整馬化騰？ 騰訊市值1小時噴掉9千億
    馬化騰步上馬雲後塵？傳中國要求騰訊整改金融業務
    2021/03/12 18:08

    馬化騰步上馬雲後塵？傳中國要求騰訊整改金融業務

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    暗諷習近平「一手遮天」？ QQ應用軟體遭緊急下架
    2021/02/15 20:06

    暗諷習近平「一手遮天」？ QQ應用軟體遭緊急下架
    國際今日熱門
    殘忍！緬甸軍隊血腥鎮壓殺紅眼 人困輪胎堆被活活燒死
    2021/03/28 20:27

    殘忍！緬甸軍隊血腥鎮壓殺紅眼 人困輪胎堆被活活燒死

    LV也抵制新疆棉？中國網忙護航：之前的不算！
    2021/03/28 19:50

    LV也抵制新疆棉？中國網忙護航：之前的不算！

    幼稚園教師重摔孩童 錄到惡行的女實習師卻遭停職！
    2021/03/28 20:35

    幼稚園教師重摔孩童 錄到惡行的女實習師卻遭停職！

    中伊簽署25年戰略協議 伊朗反對民意高喊「中國滾出去」！
    2021/03/28 20:05

    中伊簽署25年戰略協議 伊朗反對民意高喊「中國滾出去」！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播