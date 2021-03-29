真香！ 才說過抵制 45秒中國人瘋搶NIKE商品畫面曝光

中國小粉紅揚言抵制NIKE，但遇到折扣優惠卻口嫌體正直，排隊瘋搶。（圖翻攝自RFA臉書）

2021/03/29 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典知名快時尚成衣品牌H&M在被中國網友翻出半年前曾發聲明拒用新疆棉後，掀起小粉紅抵制，隨後NIKE、adidas等國際大牌也被掃到颱風尾。然而，中國小粉紅「口嫌體正直」，不僅26日NIKE開放預購新鞋款，馬上被中網友搶光；近日在網路上更流傳中國幾家NIKE門市推出折扣，立刻吸引大批排隊人潮，一段約45秒的瘋搶畫面曝光，讓其他網友看了不禁嘲諷「還是打折香...」。

根據《自由亞洲電台》報導，指上週掀起的抵制洋貨浪潮，經過一個週末的時間，開始有「冷卻」跡象。其中NIKE在中國多個門市，近日因推出降價促銷活動，吸引大批中國消費者排隊搶購。

請繼續往下閱讀...

從《自由亞洲電台》今天在臉書上分享的影片 中可以看出，NIKE店外滿滿都是人頭，店員一開放店門，人群失心瘋似的推擠往內衝，還將店外防護欄撞得東倒西歪；店內也能看到中國人豺狼虎豹般地爭搶鞋子，過程中還能不時聽到店員高聲要大家「別急！」、「別擠！」，根本控制不住場面。

影片最後可以聽到錄影的女子忍不住嘲諷：「果然還是打折香啊...」。這段長約45秒左右的影片在網路上流傳，不少網友表示，「我就知道他們就這德行而已」、「是不是跪久了，不會站了」、「喜歡裝B的大陸人！表裡不一！中國人不吃這一套，只是說一套，做一套。」、「我們支國實在是太厲害了」、「不是說很愛國嗎？」

有網友不禁酸「還是打折香」。（圖翻攝自RFA臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法