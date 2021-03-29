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    長賜輪擱淺為法老王詛咒？ 考古學專家︰無稽之談

    長榮海運貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）23日擱淺在蘇伊士運河。（法新社）

    長榮海運貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）23日擱淺在蘇伊士運河。（法新社）

    2021/03/29 17:18

    〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕長榮「長賜輪」擱淺蘇伊士運河是中了「法老王詛咒」？日本媒體報導，埃及考古學博物館預定下月3日將22具館藏木乃伊移至新館展示，結果近來意外事故頻發，包括23日長賜輪擱淺、26日埃及索哈省發生火車相撞、27日開羅一棟10建築倒塌，網路盛傳是法老王的詛咒，但考古學專家斥為無稽之談。

    長賜輪卡在運河上已達一星期，超過300艘的貨輪被堵在運河的南北兩端，時事通信發自開羅的消息指出，長賜輪卡運河之後，26日索哈省火車相撞造成19死、逾180人以上受傷，27日開羅的一棟大樓倒塌造成25人死亡，當地的社群網出現了「法老王詛咒」的留言，而且愈炒愈熱，讓專家不得不出來滅火。

    「法老王詛咒」的聯想，主要是因為埃及考古學博物館預定下月3日將22具館藏木乃伊移至新館展示，埃及政府為了刺激觀光，當日將舉辦大型的遊行，擴大宣傳。但在地人卻認為過去有很多破壞法老王陵墓的人都沒有好下場，網路上紛紛有人貼文主張，近來一連串的事故都是詛咒再現，引起半信半疑的市民注意。

    當地媒體引述兼具閣員身分的考古學權威札希．哈瓦斯（Zahi Hawass）的說法指出，「詛咒並不存在，也與事故無關」。他認為，法老王的遷移儀式能贏得世界的尊敬，法老王本身應該也會覺得很驕傲。

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