法國武肺重症攀至今年新高 當地醫生警告將迎第三波疫情

法國目前有4872名武肺患者在接受重症治療，為今年以來新高，當地醫生警告，第三波疫情或許很快就會席捲法國，圖為法國武肺重症治療病房。（美聯社）

2021/03/29 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕法國衛生部門28日公佈資料顯示，法國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重症病患越來越多，當地醫院重症病床使用率已攀升至今年以來新高，目前有4872名武肺患者在接受重症治療，而當地醫生也警告，第三波疫情或許很快就會席捲法國，醫院將面臨巨大壓力。

據《路透》報導，目前法國約有4872名武肺患者正在重症病房接受治療，儘管低於去年4月第一波疫情爆發時的7000多人，但這數字已經非常接近去年11月第二波疫情的高峰了。對此，法國41間醫院醫生在法國報紙聯合警告，稱他們很快就要面臨艱困局面，得在病患之中選擇救治對象。另外，根據霍普金斯大學最新資料統計，法國迄今累積感染已達460萬6185人、9萬4754人病歿。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，相關科學家亦不滿政府的部分封鎖措施，認為當局對巴黎這類高感染區的封鎖措施不足，無法因應快速傳播的變種病毒。法國總統馬克宏先前曾表示，他會維持學校開放，不會實施進行第三次全境封鎖，不過，在必要的時候，他會宣佈進一步的限制。除此之外，法國政府也在試著加速疫苗接種作業，截至28日，法國約有780萬人接種第一劑疫苗。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法