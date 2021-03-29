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    恐怖影片曝！ 女童遭陌生男尾隨成功自救 網︰她救了其他孩子

    俄羅斯發生一起尾隨案件，女童某日放學後獨自步行回家，不料，路上卻遭身型高大的黑衣男子鎖定，一路尾隨她進入住家公寓內，幸好女童相當機靈，順利躲過男子視線，恐怖過程全被監視器錄下。示意圖。（美聯社）

    俄羅斯發生一起尾隨案件，女童某日放學後獨自步行回家，不料，路上卻遭身型高大的黑衣男子鎖定，一路尾隨她進入住家公寓內，幸好女童相當機靈，順利躲過男子視線，恐怖過程全被監視器錄下。示意圖。（美聯社）

    2021/03/29 14:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名女童某日放學後獨自步行回家，不料，路上卻遭身型高大的黑衣男子鎖定，一路尾隨她進入住家公寓內，幸好女童相當機靈，順利躲過男子視線，恐怖過程全被監視器錄下，最後女童成功自救，畫面被上傳網路，掀起網友一陣熱議。

    據《太陽報》報導，事件發生於莫斯科州斯圖皮諾市，一名9歲女童於去年1月16日放學回家途中，遭到陌生男子尾隨，該男子身型高大，帶著毛帽，穿著一身黑衣，一路上與女童保持距離，抵達1樓大門時，男子則站在一旁靜靜等待，當她打開公寓大門後，趁門還沒關上，便跟著進門。

    然而，機靈的女童早已發現自己被跟蹤，進入大樓後先假裝要朝電梯方向走去，下一秒隨即躲進一旁樓梯間，男子不疑有他，走到電梯前，這時，女童迅速地從男子背後走過，下樓逃離公寓，男子似乎發現事情不對勁，便走出公寓外，剛好撞見女童跟著爸爸一起返家。

    防身術專家將這段影片 PO上網路，並呼籲兒童要隨時對周遭環境保有警覺。網友看完大讚女童，聰明又冷靜，並留言表示「這位女孩是位英雄，不只救了自己，還可能拯救了其他孩子」、「居然要讓孩子擔心這種事發生，真是令人難過」、「令我驚訝的是，她全程都很冷靜，假裝自己沒看到他，真是聰明」。

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