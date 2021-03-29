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    法國COVID-19疫情不止 確診數超越俄國成全球第4

    2021/03/29 03:39

    〔中央社〕法國衛生部通報2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情數據，境內今天新增3萬7014起確診病例，全國累計確診總數逾454萬例，超越俄羅斯通報數據而成為全球第4多的國家。

    路透社報導，法國通報的確診病例總數來到454萬5589例，並有將近9萬5000人染疫病亡。俄國當局今天稍早通報新增9088例確診，全國確診總數達到451萬9832例。

    美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據顯示，目前法國的確診總數在世界各國排名第4多，僅次於美國、巴西和印度。

    義大利當局今天則通報新增1萬9611起確診病例、297人染疫病歿。

    目前義大利全國累計確診數超過353萬例，並有10萬7933人病故。

    從去年2月疫情浮出檯面至今，義大利的染疫病亡數據在歐洲各國排名第2多，僅次於英國。

    另外，英國官方數據顯示，境內今天通報的新增確診數為3862例，且只有新增19人染疫死亡，目前全國累計確診總數超過433萬例，並有12萬6000多人病歿，後者數據高居歐洲各國之冠。

    官方數據還指出，英國境內已有超過3000萬人接種首劑疫苗。

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