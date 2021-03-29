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    武漢肺炎》王毅前腳走 阿聯宣布4月起生產中國國藥疫苗

    阿拉伯聯合大公國一家公司28日宣布，4月開始生產中國國藥集團研發的武漢肺炎疫苗。（美聯社）

    阿拉伯聯合大公國一家公司28日宣布，4月開始生產中國國藥集團研發的武漢肺炎疫苗。（美聯社）

    2021/03/29 00:32

    〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國一家公司28日宣布，將於4月開始生產中國國藥集團（Sinopharm）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，這可能加深中國在阿拉伯灣的影響力。

    綜合外媒報導，位於阿聯的海灣製藥工業公司（Julphar Gulf Pharmaceutical Industries，又稱Julphar）表示，已與藥品貿易公司G42簽署合約，將從4月開始生產中國國藥疫苗。根據該協議，阿聯將成為第一個建立武肺疫苗生產中心的海灣國家，並向成為中東地區的疫苗供應中心發展。G42自稱是一間人工智慧及雲端計算的公司，曾幫助阿聯進行中國國藥疫苗試驗。

    報導稱，該協議將加強阿聯與中國的關係，剛結束訪問阿聯的中國外交部長王毅表示，希望與阿聯合作生產「買得起」的武肺疫苗。

    阿聯在批准疫苗公開上市以前，曾在去年9月時向特定團體施打，稱該疫苗效力為86％，中方則根據後期試驗的中期分析報告稱效力為79.34％。阿聯衛生部本月曾說，該國有部份人在接種國藥疫苗後抗體不足或無反應，要打第3劑。

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