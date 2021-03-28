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    LV也抵制新疆棉？中國網忙護航：之前的不算！

    中國網民發現，LV集團也是BCI協會成員之一。（彭博）

    中國網民發現，LV集團也是BCI協會成員之一。（彭博）

    2021/03/28 19:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆棉爭議越燒越大，H&M、Nike等加入BCI協會（良好棉花發展協會）的知名品牌紛紛遭中國小粉紅抵制，現在又有中國網民發現，LV集團也是該協會成員之一，不過消息傳出後，卻有不少網民跳出來護航喊「之前參加沒問題」；或抱怨「這些牌子都放棄的話等於基本上我包都要自己diy」。

    有網民日前在中國豆瓣網發文，表示發現LV其實也是BIC協會的會員，而且從2017年7月，就是整個集團加入該協會。文中，該網民還將LV旗下所有皮包、手表、珠寶、精品、香水、彩妝品牌通通列出，發現總共超過40個品牌，涉及範圍實在太廣。

    文章PO出後，中國網民紛紛表示「僅參與BCI和主動發聲明是兩回事啊，BCI兩千多企業會員呢」、「之前參加沒有問題」、「那奢侈品不剩幾個了」、「隨意吧LV旗下這些牌子...反正我是不能放棄的」、「這次這個範圍真的太廣了」、「我只想知道哪些國際大牌不抵制新疆的」、「還是要看品牌後續聲明吧」、「這些牌子都放棄的話等於基本上我包都要自己diy」、「早先加入的我認為不能直接蓋棺定論他們也抵制新疆棉」。

    也有不少網民自嘲「這個我本來也消費不起」、「我也買不起」、「很好 本來我也買不起」。

    消息傳出後，不少網民跳出來護航。（擷取自豆瓣網）

    消息傳出後，不少網民跳出來護航。（擷取自豆瓣網）

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