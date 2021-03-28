中國一旦攻台 《南早》分析：牽涉安全經濟利益 日本勢必助台

分析指出，一旦中國攻擊台灣，日本將因擁有龐大駐日美軍，而成為共軍攻擊目標，迫使日方不得不出手嚇阻。圖為我國金門縣獅嶼，位於小金門島與廈門之間。（路透檔案照）

2021/03/28 16:36

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀和日本防衛大臣岸信夫日前在會談中承諾，台海發生緊急事態時，2國將密切合作應對。香港《南華早報》28日分析，這是因為一旦中國準備攻擊台灣，勢必先朝嚇阻力量龐大的駐日美軍基地出手；再者，台海是日本能源和貿易的重要航道，萬一台海「出事」，也會重創日本。值得注意的是，若美日皆參戰，將迅速演變成更多國家參與的大型戰事。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）安全專家何天睦（Timothy Heath）表示，若北京決定攻台，將有強烈動機對沖繩等日本各地美軍基地發射大量飛彈，因為駐日美軍擁有干預及重創共軍的強大實力。

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據報導，美國在日本設有23處軍事基地，包含被譽為「太平洋的拱心石」（Keystone of the Pacific）的沖繩嘉手納空軍基地，大部分執行監測和偵察任務的美軍戰機，都是從該基地起飛。何天睦指出，共軍屆時可能會進入日本領海和領空，日本自衛隊不得不應對。況且，台海戰爭一定會影響往日本的能源和貿易運輸，這對日本經濟至關重要。

澳洲智庫「戰略政策研究所」資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）也認為，駐日美軍基地將遭受共軍「直接攻擊」，迫使日本參戰，「中國的反干涉戰略強調『反介入和區域阻絕（anti-access and area denial）』，其中就包含打擊前線基地。」即使日本沒有美軍基地，共軍也會攻擊日本自衛隊基地，以有效防止日方介入。

戴維斯亦警告，一旦日本參與台海之戰，戰事將迅速升溫為大戰，澳洲等其他國家也將參戰，「萬一威懾策略失敗，不論中國打算在『灰色地帶』挑釁，還是直接攻擊台灣，美、日、澳勢必會共同回應。」他解釋，這些國家可以選擇不支援台灣，但那將意味美國在亞洲領導的安全秩序崩潰，中國將迅速「補位」。

香港軍事分析師宋中平則表示，戰事加劇的主要導火線是美國而非中國，「若採用軍事手段的話，中國會希望盡可能降低傷亡數，但要是美國介入中國統一台灣的行動，情況將快速惡化，導致更多國家被牽扯進去，這是最可怕的情況。」

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