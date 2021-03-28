美陸戰隊揭新目標：擊沉中國軍艦

美軍陸戰隊未來將配備新型「海軍打擊飛彈」。（取自Kongsberg官網）

2021/03/28 16:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍陸戰隊正在進行數十年來最徹底的轉型，為了遏制中國艦隊，從打擊中東地區的叛亂分子轉向發展在西太平洋的越島作戰能力！美國外交及安全期刊《國家利益》雜誌（The National Interest）27日報導，美軍陸戰隊要成為美國在太平洋地區海軍力量投射的延伸，他們有了新目標：擊沉中國軍艦！

報導指出，美軍陸戰隊正從「第二陸軍」（Second Army），大規模轉變為太平洋地區的海軍力量投射延伸，其中一環就是準備獵殺中國的艦艇和航空母艦。

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近年來中國水下潛艦數量不斷增加，為制衡中國軍事量能快速提升，陸戰隊計畫將「跨界」作戰，增加反潛能力，協助美國海軍執行搜尋、圍堵中國潛艦的任務。陸戰隊透過改造已經在其他軍種使用的平台，希望能迅速形成強大的反艦能力。

根據美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）去年3月在國會的證詞和2021財年預算文件，美軍陸戰隊正在部署至少兩種陸基反艦系統，一是陸戰隊遠征艦艇攔截系統（NMESIS），二是陸基「戰斧」巡弋飛彈。

NMESIS將海軍的新型海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile，NSM）與無人駕駛的聯合輕型戰術車（Joint Light Tactical Vehicle）相配合。聯合輕型戰術車沒有駕駛室空間，可以遠程操作，可能從西太平洋部分島嶼中的任何一個島嶼進行操作，將提供一種可靠和快速機動的反艦能力。

雖然海軍打擊飛彈的一些細節還不清楚，但挪威製造商康斯伯格公司（Kongsberg）稱其射程大於100海里或185公里，海軍打擊飛彈不採用頂部攻擊的飛行方式，而是可以在「極低的掠海高度」以高亞音速飛行，以躲避敵人的雷達。

此外，五角大廈打算讓陸戰隊配備美國艦艇現已裝備的戰斧巡弋飛彈，美國此舉目的在抗衡中國陸基巡弋及彈道飛彈優勢，而在中國人民解放軍建構強大飛彈軍力，射程多半超過美國和區域盟國的情況下，五角大廈也打算藉此扭轉戰略家口中北京在「射程戰」方面的領先態勢。與陸基戰斧巡弋飛彈相結合，美軍陸戰隊就接近擁有幾款強力的新艦艇殺手了。

2020年3月間，菲律賓和美軍陸戰隊在為期兩週的美菲聯合軍演中突襲了一個面朝南海的海灘。（美聯社）

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