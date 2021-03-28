美陸戰隊揭新目標：擊沉中國軍艦
〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍陸戰隊正在進行數十年來最徹底的轉型，為了遏制中國艦隊，從打擊中東地區的叛亂分子轉向發展在西太平洋的越島作戰能力！美國外交及安全期刊《國家利益》雜誌（The National Interest）27日報導，美軍陸戰隊要成為美國在太平洋地區海軍力量投射的延伸，他們有了新目標：擊沉中國軍艦！
報導指出，美軍陸戰隊正從「第二陸軍」（Second Army），大規模轉變為太平洋地區的海軍力量投射延伸，其中一環就是準備獵殺中國的艦艇和航空母艦。
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近年來中國水下潛艦數量不斷增加，為制衡中國軍事量能快速提升，陸戰隊計畫將「跨界」作戰，增加反潛能力，協助美國海軍執行搜尋、圍堵中國潛艦的任務。陸戰隊透過改造已經在其他軍種使用的平台，希望能迅速形成強大的反艦能力。
根據美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）去年3月在國會的證詞和2021財年預算文件，美軍陸戰隊正在部署至少兩種陸基反艦系統，一是陸戰隊遠征艦艇攔截系統（NMESIS），二是陸基「戰斧」巡弋飛彈。
NMESIS將海軍的新型海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile，NSM）與無人駕駛的聯合輕型戰術車（Joint Light Tactical Vehicle）相配合。聯合輕型戰術車沒有駕駛室空間，可以遠程操作，可能從西太平洋部分島嶼中的任何一個島嶼進行操作，將提供一種可靠和快速機動的反艦能力。
雖然海軍打擊飛彈的一些細節還不清楚，但挪威製造商康斯伯格公司（Kongsberg）稱其射程大於100海里或185公里，海軍打擊飛彈不採用頂部攻擊的飛行方式，而是可以在「極低的掠海高度」以高亞音速飛行，以躲避敵人的雷達。
此外，五角大廈打算讓陸戰隊配備美國艦艇現已裝備的戰斧巡弋飛彈，美國此舉目的在抗衡中國陸基巡弋及彈道飛彈優勢，而在中國人民解放軍建構強大飛彈軍力，射程多半超過美國和區域盟國的情況下，五角大廈也打算藉此扭轉戰略家口中北京在「射程戰」方面的領先態勢。與陸基戰斧巡弋飛彈相結合，美軍陸戰隊就接近擁有幾款強力的新艦艇殺手了。