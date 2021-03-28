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    軍情動態》美AI科技2030年被中超越？國防研發部門說話了

    美國防部聯合人工智慧中心格羅恩主任指出，中國AI技術在2030年可能會超越美國，不得不審慎應對。（路透）

    美國防部聯合人工智慧中心格羅恩主任指出，中國AI技術在2030年可能會超越美國，不得不審慎應對。（路透）

    2021/03/28 15:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國防部聯合人工智慧中心（JAIC）格羅恩（Michael Groen）主任22日參與國防產業協會（NDIA）指出，隨著「2025中國製造」的推進，中國AI技術在2030年可能會超越美國，未來必須持續加強雲端服務、數據標準化，並將AI和軍事作戰技術整合，不得不審慎應對。

    根據《Defense One》報導，格羅恩表示，美國防部已編列為期5年的計劃目標備忘錄（Program Objective Memorandum），預計該專案將會實行至2027年，將以整合國防部網路、採用新企業級雲端服務和資料共享的方式來幫助美國維持軍事領先地位。

    報導指出，格羅恩也提到，若美軍未能實行「組織整合」，且過度依賴傳統硬碟，而忽視網路的重要性，勢必會成為硬傷，此外，AI系統需建立使用的道德規範，才能贏得戰場指揮官的信任，未來將持續朝AI技術研發及道德規範建置的方向努力，防堵中國反超。

    報導提到，AI目前遇到最大的挑戰，就是「系統偏見」，主因是由於程式設計師用於AI訓練的數據不夠廣泛，像是Goolge的一款照片應用程式，就曾因只認的出白人，而將其他膚色的人當作「非人類」。

    報導也說，AI也可能讓演算法失去作用，導致戰爭中無法做出決定性判斷，因為AI在訓練時就已使用偏差的數據庫進行訓練，讓該系統已存在「先天病毒漏洞」，如果要解決此問題，研發時需將導致中毒的數據引入，並使用多元編碼團隊（diverse coding team）。

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