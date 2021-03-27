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    中國超缺貨櫃！長賜輪擱淺害物流打結 專家曝「4月更糟」

    長榮海運貨輪「長賜輪」擱淺在蘇伊士運河已經4天，受到全球高度矚目。（法新社）

    長榮海運貨輪「長賜輪」擱淺在蘇伊士運河已經4天，受到全球高度矚目。（法新社）

    2021/03/27 21:47

    〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運貨輪「長賜輪」擱淺在蘇伊士運河已經4天，不僅全球貨物運送延宕，船運價格也在本週翻倍。海運專家喬恩．門羅（Jon Monroe）指出，中國原本就很欠缺貨櫃，而蘇伊士運河堵塞的情況將給庫存帶來更大的壓力，「早在蘇伊士運河中斷前，我們也預估貨櫃短缺情況將在4月惡化」。

    根據《CNBC》報導，「長賜輪」擱淺在蘇伊士運河的影響，除了多批國際貿易貨物受阻，上頭還載運許多空貨櫃，這對中國出口至關重要。海上貿易與物流顧問門羅說，中國原本就相當欠缺貨櫃，而蘇伊士運河堵塞將進一步給庫存帶來壓力，「我們現在就像回到農曆年前的情況，中國的工廠產能全開，又難以找到貨櫃，以及存放產品的空間。」

    「現在延誤情況也將影響美國的進口商品，包括商場裡的消費品，也包含製造業零件。」門羅表示，在蘇伊士運河發生堵塞事件前，他們就已預估4月貨櫃的供需會變得十分緊張，「如今再遇上運河阻塞，你會開始看到產品堆積在工廠地板上」。

    《華爾街日報》今天引述知情人士指稱，長賜輪有機會在今天脫困，拖到港口檢查，以便讓等待多時的270艘貨船可以順利通行。報導說，原參與救援工作的人以為，隨著挖泥船努力清除船首周圍數十萬立方英尺的沙子，可能需要花2到3天的時間，但在救助人員將船首浮起並打開引擎後，該行動在週五取得重大進展。

    《華爾街日報》今引述知情人士稱，長賜輪有機會在今天脫淺，並拖至港口進行檢查，以便讓等待多時的270艘貨船可以順利通行。（法新社）

    《華爾街日報》今引述知情人士稱，長賜輪有機會在今天脫淺，並拖至港口進行檢查，以便讓等待多時的270艘貨船可以順利通行。（法新社）

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