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    中國再現本土病例！江西上班族搭火車衰染疫

    中國再現本土病例，江西上班族搭火車衰染疫。（圖擷取自微博）

    中國再現本土病例，江西上班族搭火車衰染疫。（圖擷取自微博）

    2021/03/27 09:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國再現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例，江西一名曾與無症狀感染者同乘火車的上班族26日確診，官方卻不願透露更多相關資訊，中國網友紛紛無奈表示，「這情況不是一次兩次了，只能說中國就是想炫耀控制疫情的能力，就那麼任性！」

    根據中國衛健委公告，昨（26日）0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例12例，包含本土病例1例（江西），境外輸入病例11例（上海6例，湖南2例，四川2例，廣東1例），新增無症狀感染者27例（均為境外輸入）。

    綜合中媒報導，江西這例本土病例16日曾到南昌出差，在出差途中和某境外輸入確診病例（本為無症狀感染者，20日轉為確診病例）同乘火車，成為其密切接觸者，17日被送至集中隔離點接受醫學觀察，並於26日確診。

    對此，中國網友紛紛無奈表示，「也沒說清楚本土這位怎麼密切接觸了，以及本土這位的行蹤」、「從境外回來過了隔離期做了核酸檢測是陰性，可後來到了江西又測了一次是無症狀陽性？」、「我就是想知道，他接觸了多少人？」、「看得雲裡霧裡」、「這情況不是一次兩次了，只能說中國就是想炫耀控制疫情的能力，就那麼任性！」、「快打疫苗吧」。

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