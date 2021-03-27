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    首頁　>　國際

    緬甸軍人節民眾擬示威 軍方警告恐從頭部射殺

    2021/03/27 03:33

    〔中央社〕今天是緬甸軍人節，軍方預計在首都奈比多舉行閱兵活動，但示威者準備號召更多民眾上街抗議，國營電視台發布訊息警告民眾如果上街，將被從頭部或背部射殺。

    緬甸軍方2月1日發動政變以來，血腥鎮壓上街抗議的平民，根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，截至昨天為止，已有328人遭到軍警殺害，累計3070人遭到逮捕。

    根據緬甸援助政治犯協會統計，死亡的民眾多數是男性，近90%的人是被擊斃，36%年齡在24歲或以下，25%的人是頭部直接中槍而死。

    今天是緬甸的軍人節（Armed Force Day），軍方預計在首都奈比多（Naypyitaw）進行閱兵活動，經過幾天的無聲罷工之後，抗議人士號召今天在全國進行大規模街頭示威活動。

    緬甸國營電視台（MRTV）昨天晚間發布軍方訊息警告示威者今天如果上街，可能從頭部或背部槍殺。

    此外，俄羅斯塔斯社（TASS）報導指出，俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）今天在奈比多會見了緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），佛明表示緬甸是俄羅斯可靠的盟友和戰略夥伴。（編輯：徐睿承）

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