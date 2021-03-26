長賜號登《紐約郵報》！恐引發全球「衛生紙之亂」

長榮「長賜號」貨船堵住紅海與地中海之間的蘇伊士運河，今（26日）登上《紐約郵報》首頁。（圖取自《紐約郵報》網站；本報合成）

2021/03/26 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕長榮「長賜號」貨船堵住紅海與地中海之間的蘇伊士運河，今（26日）登上《紐約郵報》首頁，並指出這場蘇伊士運河的船舶危機，造成木漿原料無法運送，可能引發全球廁所「衛生紙之亂」。

《紐約郵報》，堵住蘇伊士運河的巨大貨船，引發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行以來從未發生過的衛生紙短缺問題，「長賜號」貨船引發了全球貿易危機，而「衛生紙之亂」也正在醞釀中，因為相關原物料的船隊目前仍舊被這艘船堵住去路，無法抵達目的地。

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《彭博》報導，巴西木漿公司「Suzano SA」的執行長蘇查爾卡（Walter Schalka）指出，由於原料輸送延誤，該公司正在努力調派其他資源，蘇查爾卡擔心運輸困境會進一步惡化，這將導致紙漿貿易中斷，如果衛生紙生產商沒有準備好足夠的庫存，這可能會影響廁紙的供應。

蘇伊士運河通常每天約有50艘船通過，而總部位於巴西聖保羅的木漿公司「Suzano SA」的原木紙漿供應量約佔全球的三分之一，自從台灣長榮「長賜號」貨船堵住運河以來，該公司的船隻都無法通行。

丹麥的運輸專家詹森（Lars Jensen）表示，基本上民眾在商店中看到的任何商品都會受到影響，全球航運系統已經深受武漢肺炎疫情大流行影響，這艘船是對全球航運系統的再一次打擊。

長榮「長賜號」貨船堵住紅海與地中海之間的蘇伊士運河，今（26日）登上《紐約郵報》首頁。（圖取自紐約郵報）

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