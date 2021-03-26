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    緬甸血腥鎮壓破300死 民團「公民不服從」獲提名諾貝爾和平獎

    緬甸軍閥政變迄今，有書面計錄的死亡人數已超過300人，但緬甸人民仍不顧安危，持續上街爭取民主。（美聯社）

    緬甸軍閥政變迄今，有書面計錄的死亡人數已超過300人，但緬甸人民仍不顧安危，持續上街爭取民主。（美聯社）

    2021/03/26 23:01

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍閥政變，還展開血腥鎮壓，迄今有書面計錄的死亡人數已超過300人，緬甸人民仍不顧安危，持續上街，緬甸「公民不服從運動」（Civil Disobedience Movement，CDM）也因和平非暴力爭取民主，被提名角逐2022年諾貝爾和平獎。

    《美聯社》報導，關注緬甸政治犯的獨立組織「緬甸政治受難者救援聯盟」（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）統計，昨（25）日死亡人數11人，早前死亡、昨日才確認的死亡人數共23人，加總起來，緬甸政變至今，因軍政府殘酷暴行而死的總人數達320人，這還只是採計有書面紀錄的死亡人數。至昨日為止，被軍政府逮捕、起訴、定罪的人數更高達2981人。

    「緬甸政治受難者救援聯盟」也指出，昨天撣邦（Shan State）城市東枝（Taunggyi）爆發的軍民衝突，就是軍閥鎮壓抗議群眾的典型：軍閥部隊未受挑釁就清洗了整個街道，發射實彈，把平民聚居地變成戰場，還闖入民宅，逮捕青年、平民，再破壞民眾汽機車和街頭堡壘。種種行狀不及備載。今晨4點多，翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（National League for Democracy）仰光（Yangon）黨部也遭不明人士丟擲火球襲擊，但火勢在蔓延開前就被鄰近居民撲滅。

    然而，緬甸各地今天仍續有反軍政府示威行動。緬甸「公民不服從運動」則因和平非暴力形式爭取民主，被6名挪威奧斯陸大學（University of Oslo）社會學教授提名角逐明年諾貝爾和平獎。對此，一位「公民不服從運動」領袖匿名受訪時表示，「（本次提名）再次表明軍閥需要克制行使任何形式的暴力，並且需要立即將政權和平轉移給民選政府。」

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