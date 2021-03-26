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    美墨邊境問題不斷 超過500名非法移民兒童確診武肺

    美國政府官員25日指出，目前美墨邊境湧進大量無人陪伴的非法移民兒童，其中有500名兒童確診武漢肺炎，而這也使拜登政府面臨了非常大的挑戰。圖為一名宏都拉斯女孩，舉牌要求美國總統拜登讓她入境，並制定更明確的移民政策。（法新社）

    美國政府官員25日指出，目前美墨邊境湧進大量無人陪伴的非法移民兒童，其中有500名兒童確診武漢肺炎，而這也使拜登政府面臨了非常大的挑戰。圖為一名宏都拉斯女孩，舉牌要求美國總統拜登讓她入境，並制定更明確的移民政策。（法新社）

    2021/03/26 23:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府官員25日指出，目前美墨邊境湧進大量無人監護的非法移民兒童，其中有500名兒童確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），而這也使拜登（Joe Biden）政府面臨了非常大的挑戰。

    綜合外媒報導，負責照顧非法移民兒童的難民安置辦公室（ORR）的發言人今日表示，有528名非法移民兒童經武肺檢測後，結果顯示為陽性，目前在隔離中。發言人也表示，確診非法移民兒童人數占全部拘留兒童的4.4%。據了解，目前共有1萬1900名兒童被該機構拘留。

    據報導，自2020年3月至今，已有3715名非法移民兒童確診武肺。而今年3月的總非法移民人數也從2月的10萬人激增至13萬人。然而，拜登政府目前拒絕將移民問題視為「危機」，拜登還試圖淡化非法移民的人數增多的問題，稱其只不過是「與前幾年一樣的『季節性增長』」。此外，他實施了不同於前總統川普（Donald Trump）的政策，拜登頒布新法，允許少數無人陪伴的非法移民兒童留在美國。

    此外，拜登表示，前任總統制定的政策，加劇移民問題，並讓安置這些兒童的難題更為困難。他也說，「我們不會讓這些兒童，站在邊境的另一邊餓死。」拜登認為，隨著新政策的制定和安置系統的重建，目前的狀況將得到緩解。

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