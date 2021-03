哈利夫婦公開爆料英王室內幕 摩納哥王室：非常不妥！

2021/03/26 23:26

〔即時新聞/綜合報導〕英國哈利王子及妻子梅根先前登上美國知名非裔女主持人歐普拉(Oprah Winfrey)的節目專訪,表明王室生活的種種壓力,讓他們喘不過氣。而摩納哥親王阿爾貝二世(Albert II)日前向外媒表示,哈利夫婦表達不滿的方式,他認為非常不恰當。

綜合外媒報導,阿爾貝親王於2017年在梅根準備嫁入英國王室時,給予她中肯的建議,他提到自己的母親格蕾絲王妃在嫁入摩納哥王室前,是美國的知名女演員,本應習慣在鏡頭前的生活,但真正踏入王室生活後,卻也是難以適應,加上自己的現任妻子夏琳王妃(Princess Charlene)對於成為王室成員所受到的關注及壓力,也是難以承受。

阿爾貝親王曾道,他難以想像梅根日後要面臨多巨大的挑戰。

然而阿爾貝親王於25日接受採訪時,卻直言哈利夫婦在脫口秀節目,大談身處英國王室的壓力,甚至是歧視內容,對此十分不認同。

阿爾貝親王補充道,他完全能理解哈利與梅根承受的壓力,但是相關的談話內容,理應在家裡的親密空間內進行,而非攤開在陽光底下讓大眾都知曉。

In a rare interview, Prince Albert of Monaco gives advice to Prince Harry "this type of public display of dissatisfaction... these types of conversations should be held in the intimate quarters of the family... it did bother me"

booked by the indefatigable @SamMcAlister1 pic.twitter.com/oB5sPCe8d4