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    哈利夫婦公開爆料英王室內幕 摩納哥王室：非常不妥！

    哈利夫婦日前上脫口秀專訪，引起英國王室不滿。（路透）

    哈利夫婦日前上脫口秀專訪，引起英國王室不滿。（路透）

    2021/03/26 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子及妻子梅根先前登上美國知名非裔女主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的節目專訪，表明王室生活的種種壓力，讓他們喘不過氣。而摩納哥親王阿爾貝二世（Albert II）日前向外媒表示，哈利夫婦表達不滿的方式，他認為非常不恰當。

    綜合外媒報導，阿爾貝親王於2017年在梅根準備嫁入英國王室時，給予她中肯的建議，他提到自己的母親格蕾絲王妃在嫁入摩納哥王室前，是美國的知名女演員，本應習慣在鏡頭前的生活，但真正踏入王室生活後，卻也是難以適應，加上自己的現任妻子夏琳王妃（Princess Charlene）對於成為王室成員所受到的關注及壓力，也是難以承受。

    阿爾貝親王曾道，他難以想像梅根日後要面臨多巨大的挑戰。

    然而阿爾貝親王於25日接受採訪時，卻直言哈利夫婦在脫口秀節目，大談身處英國王室的壓力，甚至是歧視內容，對此十分不認同。

    阿爾貝親王補充道，他完全能理解哈利與梅根承受的壓力，但是相關的談話內容，理應在家裡的親密空間內進行，而非攤開在陽光底下讓大眾都知曉。

    摩納哥親王阿爾貝二世。（美聯社）

    摩納哥親王阿爾貝二世。（美聯社）

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