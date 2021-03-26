詭異！惡女狠殺男友 還在他脖子刺上自己的名字

美國德州22歲男子尤尼斯（Younis Alhassinyani），被人發現陳屍於一條水溝之中，死因疑似是脖子上的致命槍傷，涉案人共有5人，其中1人竟是死者女友佩雷斯（Erika Perez）。（圖取自Alhassinyani臉書）

2021/03/26 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名22歲男子尤尼斯（Younis Alhassinyani），日前被人發現陳屍於水溝內，死因疑似是脖子上的致命槍傷，警方初步調查涉案人共有5人，其中1人竟是死者女友佩雷斯（Erika Perez），行兇前還找來刺青師，強迫在死者的脖子上刺上她的名字，行徑十分詭異。

綜合外媒報導，事件發生於上個月，在阿靈頓（Arlington）一處公寓中，佩雷斯向警方宣稱，和男友爭吵後便將他趕出門，自己並不清楚對方下落，但根據刺青師出庭表示，當晚除了死者與佩雷斯外，還有另外4名男性，警方在佩雷斯的手機上找到關鍵性的影片，影片顯示當晚尤尼斯赤裸的躺在床上，刺青師正在他背後刺青。

請繼續往下閱讀...

據警方表示，4名共犯分別是21歲的羅德里格斯（Pedro Angel Rodriguez）、23歲的賈克斯（Justin Jaxs Salinas）與21歲的德爾加迪洛（Benjamin Delgadillo），還有1人仍在逃亡中，嫌犯坦承，他們將人帶往距離約12英里外的高速公路上行兇，隨後把屍體丟棄在一旁排水溝內並逃離現場。

目前涉案３男均被指控謀殺罪，女友佩雷斯被指控使用致命武器襲擊、綁架、隱瞞案情等重罪，則刺青師沒被起訴，此案目前仍在審查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法