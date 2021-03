印度2男童撿到「2顆怪球」嗨玩...下秒慘倒血泊受重傷

2021/03/26 15:42

〔即時新聞/綜合報導〕印度東伯德旺縣拉西普布爾(Rasikpur)小鎮發生一起意外,2名男童在家裡附近玩耍時,發現2顆形狀特殊的「球」開心玩了起來,沒想到當球落地時竟造成大爆炸,孩子頓時慘遭炸傷,緊急送醫治療,其中1人因傷勢過重死亡。

根據《millenniumpost》報導,這兩名男童分別為5歲的阿夫羅茲(Sheikh Afroz),以及7歲的易卜拉新(Sheikh Ibrahim),事發當時2人正在家附近玩耍,並於中午時分發現1個土鍋,裡面裝著2顆形狀特殊的「球」,2人開心的把它們拿出來把玩,卻在「球」不慎掉落地上的時候引發大爆炸,最後雙雙重傷倒在血泊中,附近鄰居聞聲出來後,趕緊將兩人緊急送醫治療,最後阿夫羅茲因傷勢過重在醫院死亡。

報導提到,目前易卜拉新還在加護病房搶救中,當天下午警方與拆彈小組一同前往事發地點調查此事,試圖釐清爆炸物的種類,該事件也引起印度選舉委員會的注意,相關調查尚在進行中。

