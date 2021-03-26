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    印度2男童撿到「2顆怪球」嗨玩...下秒慘倒血泊受重傷

    印度2男童撿到「2顆怪球」嗨玩慘遭炸飛，緊急送醫治療後1人傷勢過重死亡。示意圖，非本新聞事件。（法新社）

    印度2男童撿到「2顆怪球」嗨玩慘遭炸飛，緊急送醫治療後1人傷勢過重死亡。示意圖，非本新聞事件。（法新社）

    2021/03/26 15:42

    〔即時新聞／綜合報導〕印度東伯德旺縣拉西普布爾（Rasikpur）小鎮發生一起意外，2名男童在家裡附近玩耍時，發現2顆形狀特殊的「球」開心玩了起來，沒想到當球落地時竟造成大爆炸，孩子頓時慘遭炸傷，緊急送醫治療，其中1人因傷勢過重死亡。

    根據《millenniumpost》報導，這兩名男童分別為5歲的阿夫羅茲（Sheikh Afroz），以及7歲的易卜拉新（Sheikh Ibrahim），事發當時2人正在家附近玩耍，並於中午時分發現1個土鍋，裡面裝著2顆形狀特殊的「球」，2人開心的把它們拿出來把玩，卻在「球」不慎掉落地上的時候引發大爆炸，最後雙雙重傷倒在血泊中，附近鄰居聞聲出來後，趕緊將兩人緊急送醫治療，最後阿夫羅茲因傷勢過重在醫院死亡。

    報導提到，目前易卜拉新還在加護病房搶救中，當天下午警方與拆彈小組一同前往事發地點調查此事，試圖釐清爆炸物的種類，該事件也引起印度選舉委員會的注意，相關調查尚在進行中。

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