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    英美聯合宣布 制裁緬甸軍方控股企業

    美國財政部與英國外交部25日共同宣布，將對緬甸軍方持有的「緬甸經濟控股公司」實施制裁。圖為緬甸曼德勒25日的示威民眾。（美聯社）

    美國財政部與英國外交部25日共同宣布，將對緬甸軍方持有的「緬甸經濟控股公司」實施制裁。圖為緬甸曼德勒25日的示威民眾。（美聯社）

    2021/03/25 22:37

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕緬甸軍政府暴力鎮壓抗議軍事政變的民眾，至今已造成近300人死亡，引起國際關注。美國財政部與英國外交部25日共同宣布，將對緬甸軍方持有的「緬甸經濟控股公司」（Myanma Economic Holdings PLC，MEHL）實施制裁，此外，美國財政部也將制裁「緬甸經濟公司」（Myanmar Economic Corporation, MEC）。

    英國外交大臣拉布（Dominic Raab）25日表示，緬甸經濟控股公司涉嫌嚴重侵犯羅興亞人人權，並且與多名高級軍官有聯繫，「今日宣布的制裁乃針對軍方的經濟利益」，希望能消耗軍方用於鎮壓平民的財務資源。

    英國外交部25日發布聲明指出，緬甸經濟控股公司是由緬甸部分武裝部隊、現任與前任軍官持有的軍事集團。有證據顯示，該公司曾提供資金支援緬甸軍隊2017年的羅興亞種族清洗行動，且公司與緬軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）、副總司令索溫（Soe Win）有關聯。在全球人權制裁制度之下，英國將禁止提供資金給任何由緬甸經濟控股公司持有或控制的子公司。

    美國財政部的聲明指出，所有被制裁者置於美國的資產，與被美國人持有或控制的資產，都將被封鎖並通報美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）。包含被制裁者直接持有、間接持有，與持有50％以上的財產。

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