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    緬甸血腥鎮壓已290死 逮捕逾2900人

    居住在印度的緬甸民眾在燭光守夜活動中，哀悼在緬甸抗爭中喪生的人們。（路透）

    居住在印度的緬甸民眾在燭光守夜活動中，哀悼在緬甸抗爭中喪生的人們。（路透）

    2021/03/25 21:12

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍事政變引發大規模抗爭，事件引發國際關注，傳出美國將出手制裁2間由軍方掌控的重要企業，而根據統計，緬甸2月1日軍事政變迄今，至少有2906人被捕、290人死亡，年紀最小的死者是一名7歲女童。

    綜合外媒報導，美國總統拜登已在2月11日簽署行政命令，為制裁緬甸軍政府鋪路，並凍結他們在紐約聯邦儲備銀行的10億美元資產，事後也與英、加及歐盟對軍方領袖敏昂來及兩個成年子女實施制裁；《路透》則引述2名消息人士透露，美財政部最快將於當地時間週四制裁2家由軍政府掌控的「緬甸經濟控股公共有限公司」及「緬甸經濟公司」等大型企業體。

    而關注緬甸政治犯的獨立組織「緬甸政治受難者救援聯盟」（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）統計指出，緬甸2月1日軍事政變迄今，至少有2906人被捕、286人死亡，但緬甸軍政府發言人紹敏通在23日宣稱，死於軍政府鎮壓抗爭的只有164人。

    報導指出，雖然緬甸軍方24日上午釋放數百名先前遭逮捕的示威者，但成千上萬的民眾仍持續在首都仰光等城鎮舉行「沉默罷工」抗議，路透報導指出，今（25）日至少有4名示威者遭軍政府槍殺身亡。

    緬甸穆斯林24日在曼德勒為遭軍方開槍擊斃的7歲女童欽妙琦（譯音）哀悼。（路透）

    緬甸穆斯林24日在曼德勒為遭軍方開槍擊斃的7歲女童欽妙琦（譯音）哀悼。（路透）

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