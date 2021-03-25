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    疑因疫情一再取消音樂會減少收入 法國39歲大鍵琴家輕生

    法國大鍵琴演奏家弗朗索瓦（FrançoisGrenier），因武漢肺炎疫情而被迫取消多場演出，導致收入減少，最後不堪經濟壓力，於3月17日輕生，享年39歲。鍵琴示意圖。（美聯社）

    法國大鍵琴演奏家弗朗索瓦（FrançoisGrenier），因武漢肺炎疫情而被迫取消多場演出，導致收入減少，最後不堪經濟壓力，於3月17日輕生，享年39歲。鍵琴示意圖。（美聯社）

    2021/03/25 20:49

    〔即時新聞／綜合報導〕法國大鍵琴演奏家弗朗索瓦（FrançoisGrenier），因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而被迫取消多場演出，導致收入減少，最後不堪經濟壓力，於3月17日輕生，享年39歲。

    綜合外媒報導，弗朗索瓦是法國著名的大鍵琴家，同時也是個合唱指揮家，演奏曲目從古典音樂到當代音樂都有。大提琴家拉姆奎特（Claire Lamquet）在《音樂家的信》（La lettre du musicien）23日公佈了弗朗索瓦的死訊，「弗朗索瓦無法承受演出機會一再被取消」，並指出弗朗索瓦曾對著家人，坦承擔心減少收入導致付不出房租，因而必須去超市打工的煩惱。

    劇院與音樂會一而再，再而三地取消，讓熱愛音樂的弗朗索瓦感到非常難過也更為焦慮。

    根據當地的統計報告，有8成的音樂家可能因武漢肺炎疫情而失去工作，並也同時指出音樂界的整體年營收將比疫情大爆發的2019年減少81%，最後也強調，這些因為疫情而失去工作機會的音樂家，可能不會再返回熱愛的音樂領域。

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