軍情動態》美F-16虛擬對戰擊敗敵軍 空戰自動化目標更進一步

F-16戰鬥機在虛擬空中對戰中成攻擊敗敵方的「紅軍戰機」。（圖翻攝自Lockheed Martin官網）

2021/03/25 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕各國都希望將人工智慧（AI）應用在未來戰場，讓無人戰機能運用AI和飛行員共同作戰。美國防研究機構近日捎來好消息，在2月一場虛擬對戰中，由F-16所組成的「藍軍」痛宰敵方「紅軍」戰機，讓「空戰自動化」的目標更進一步。

根據《戰區（The War Zone）》報導，美國國防高等研究計劃署（DARPA）表示，目前「空戰進化計畫」（Air Combat Evolution）已進行第一階段的部分研究，其重點放在如何讓人工智慧和無人載具學習「空戰自動化」。

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報導指出，國防高等研究計劃署表示，目前該專案第一階段研究已過半，虛擬空中對戰「混戰1（Scrimmage 1）」，在2月時於翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的應用物理實驗室（Applied Physics Laboratory）完成了對戰實驗。

報導提到，由F-16所組成的「藍軍」，在應用物理實驗室所設計的虛擬環境「混戰1」中，打敗了敵方的「紅軍」戰機，是一次相當成功的對戰，為研究團隊打了一劑強心針，未來更有望為以AI為主的虛擬對戰注入更多動能。

報導也說，國防高等研究計劃署表示，「空戰進化計畫」的主要目的是挑戰人類和飛機共同對戰，進而發展出可信賴、擴增且由AI主導的自動化空戰系統。這場對戰也是繼去年8月「阿爾發纏鬥」試驗（Alpha Dogfight）後第一次的測試。

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