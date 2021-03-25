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    美國史上首跨性別閣員！萊文獲參院批准 出任衛生部助理部長

    美國參議院今日以52-48的票數通過，批准拜登總統提名賓州衛生部前長瑞秋‧萊文（見圖）出任美國衛生及公共服務部助理部長。（路透）

    美國參議院今日以52-48的票數通過，批准拜登總統提名賓州衛生部前長瑞秋‧萊文（見圖）出任美國衛生及公共服務部助理部長。（路透）

    2021/03/25 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院今日以52-48的票數通過，批准拜登總統提名的賓州衛生部前長瑞秋‧萊文（Rachel Levine）出任美國衛生及公共服務部助理部長，成為美國有史以來位階最高的跨性別官員，同時是首位由參議院批准入閣的已公開變性官員。

    根據《CNN》報導，現年64歲的萊文畢業於哈佛大學及杜蘭大學醫學院，多年來被認為是一名稱職的兒科醫生及賓州醫學院的兒科、精神病學教授，她在2017年出任賓州衛生部長後，著手推動賓州醫療大麻計劃，呼籲國民關注鴉片類藥物成癮問題，同時喚起美國社會關注LGBTQ族群的醫療照護需求，普遍受到高度評價。

    對於投票順利通過，批准萊文就任助理部長一事，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，萊文成為有史以來位階最高的跨性別官員，是美國LGBTQ社群的重要里程碑。

    舒默說，跨性別者比起其他LGBTQ社群成員，受外界歧視與打擊最甚，因此，讓萊文博士這樣傑出的人士出任重要職位，成為公眾的關注焦點，將有助打破無知與恐懼，而這點尤為重要。

    拜登此前發布的任命聲明中強調，「無論任何人的地區、種族、宗教、性取向及殘障與否，瑞秋‧萊文博士將會展現出穩定的領導力及專業知識，尤其對公共衛生至關重要的當前」。

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